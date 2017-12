ØIF Arendal tapte håndball-thriller

Det var stor stemning i Sparebank Sør Amfi da serieleder ØIF Arendal tok i mot et heltent Haslum-lag. Hjemmelagets Sondre Paulsen satte den første ballen i mål, 1-0 etter ett minutt spilt. Eirik Heia Pedersen lurte ballen i mål bak Håvard Aasheim, 2-0. August B. Pedersen satte inn 3-3 etter ni minutter spilt.

Sondre Paulsen lurte ballen i mellom et rom, 4-5 etter ti minutter spilt. August B. Pedersen knallet ballen i mål etter en solid redning av Uros Tomic. 5-5 etter 11 minutter spilt. Josip Vidovic hamret ballen i mål, 6-5 etter 13 minutter spilt. Sander Simonsen satte ballen i mål over Håvard Åsheim, 7-6 etter 16 minutter spilt.

Martin Lindell kom så innpå, og scoret sitt første for dagen, 8-8 etter 19 minutter spilt. Josip Vidovic lurte ballen mellom beina på keeper, 9-10 etter 21 minutter spilt. Martin Lindell igjen, 10-10 etter 23 minutter spilt. August B. Pedersen snudde så kampen i favør ØIF Arendal, 11-10 med seks minutter igjen til pause. August B. Pedersen igjen, 12-11 etter 25 minutter spilt. August B. Pedersen satte ballen i mål igjen! 13-11. August B. Pedersen igjen! 14-13, som også var pauseresultatet.

Fakta: KAMPFAKTA ØIF Arendal-Haslum 29–30 (14–13) Eliteserien menn håndball Sparebanken Sør Amfi, 1170 tilskuere Mål ØIF Arendal: Josip Vidovic 8, August Baskår Pedersen 6, Sondre Paulsen 4, Eirik Heia Pedersen 4, Martin Lindell 2, Laurits Mo Rannekleiv 2, Sander Løvlie Simonsen 2. Toppscorer Haslum: Anders Røe 7. Dommere: Jo Are Johannessen og Tom Larsen Utvisninger: ØIF Arendal 1x2 min, Haslum 2x2 min.

Eirik Heia Pedersen lurte seg gjennom forsvaret, 15-17 etter fire minutter spilt av andre omgang. Josip Vidovic la på til 16-18 etter åtte minutter spilt av andre omgang. Laurtis Rannekleiv satte inn 17-20 etter ni minutter spilt av andre omgang.

Sander Simonsen smelte inn sitt andre mål for dagen, 18-20. Eirik Heia Pedersen lurte keeper og satte inn 19-23 etter 13 minutter spilt av andre omgang. Eirik Heia Pedersen med en suser via tverra i mål, 20-24 etter 16 minutter spilt av andre omgang. Sondre Paulsen satte så ballen sikkert i mål fra 7-meteren, 21-26 etter 19 minutter spilt av andre omgang.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Paulsen var igjen sikker, 22-27. Sondre Paulsen igjen, kjempet inn sitt femte for dagen, 23-28. Josip Vidovic med en suser, 24-28 etter 23 minutter spilt av andre omgang. Josip Vidovic satte inn 25-29 etter 25 minutter spilt av andre omgang. Sondre Paulsen setter inn 26-29, nå 27 minutter spilt av andre omgang. Laurtis Rannekleiv knallet ballen i nettet, 27-29 med to minutter igjen å spille. Josip Vidovic satte så inn to mål og det står uavgjort i denne thrilleren. For en avslutning av ØIF Arendal! Mot slutten scoret imidlertid Haslum, og avgjorde kampen til sluttresultatet 29-30.