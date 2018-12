Arrangerte første RG-stevne på ni år

KRISTIANSAND: Det er 20 år siden Kristiansands Turnforening gav seg med rytmisk gymnastikk på konkurransenivå. For to år siden startet Anne Kristin Peersen og undertegnede opp RG igjen i Kristiansand. Lørdag 24. og søndag 25. november ble det arrangert Sørlandspokalen i både turn og RG.

Fakta: Fakta om rytmisk gymnastikk (RG) Rytmisk gymnastikk er en sport hvor individuelle utøvere eller tropper utfører program med ett av fem redskaper: ball, køller, ring, bånd (vimpel) og tau. Programmet kombinerer elementer av ballett, turn, dans, særegne elementer i rytmisk gymnastikk og mye mer. Dette utføres i samhandling med redskapsteknikk og i ett med musikken. Det krever blant annet kroppsbeherskelse, bevegelighet, koordinasjon og musikkbevegelse.

Vi er veldig stolte av å arrangere sørlandspokalen i RG med deltakelse fra tre klubber.

23 gymnaster

I 2009 arrangerte KTF landsturnstevne i Gimlehallen. Da var RG en av idrettene på programmet, men KTF stilte ikke med noen deltakere. Det var også sist det ble holdt et RG-stevne i Kristiansand. Sist helg stilte 23 gymnaster i en alder mellom 9 og 15 år deltok i RG under Sørlandspokalen. Det var deltakere fra Mandal, Tvedestrand og Kristiansand, som framførte programmer både individuelt og med tropp.

Privat

Ivrige gymnaster

RG-partiet i KTF har vokst det siste året, og er nå totalt 19 jenter i alderen 8-12 år. De er derfor det som kalles minirekrutter og rekrutter. Det året de fyller 13 år går de opp i juniorklassen. På to år har partiet gått fra å være et oppvisningsparti til et konkurranseparti.

Gymnastene trener opptil tre ganger i uka, og de lærer både individuelle program og troppsprogram. Rytmisk gymnastikk er en sport hvor man har mye fokus på detaljer, kroppsbeherskelse og koordinasjon, noe som krever mye trening.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Privat

Dagen før Sørlandspokalen deltok også sju gymnaster fra KTF RG på Tvedestrand Cup i Tvedestrand. Det er fjerde året Tvedestrand Cup arrangeres, og RG-jenter fra Kristiansand deltok her for andre året på rad.

Privat

Vi er veldig glade for at RG vokser her på Sørlandet, og håper på flere arrangementer i fremtiden.