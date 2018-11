Strålende seier gir hodebry

STAVANGER: – Planen var egentlig å gi Holen Storm vinterpause etter dette løpet, men nå vet jeg ikke helt sikkert. Jeg tror vi må rekalkulere litt, fortalte en lattermild Skaar etter at andelshesten tok sin andre seier på sine tre siste starter da han vant på Forus.

Mens mange av konkurrentene tilbragte de siste 800 meterne i feil gangart, trippet Holen Storm unna på lette føtter i tet og tok en sikker seier sammen med Thomas Sverre Karlsen.

– Dette er stort! Jeg er helt skjelven nå, jeg synes dette er så gøy! Vi har en hel haug med andelseiere som har ventet lenge på denne hesten, og nå står han med to seiere og to andreplasser - det er over all forventning, fortsatte en lykkelig Grethe Cecilie Skaar på seremoniplass.

Arnfinn Roaldsøy

Holen Storm er eid av et andelslag som ble til etter et initiativ fra Mandal Travklubb. Den fire år gamle kaldblodshesten har gitt sine deleiere en svært spennende og innholdsrik høst, og heller ikke seierskusken var sen om å dele ut rosende omtale av sørlandshesten.

– Holen Storm bremser litt når han blir alene, men i dag var han flink, tok seg sammen og gikk skikkelig til mål. Dette var imponerende, sa en svært fornøyd seierskusk Thomas Sverre Karlsen etter løpet.

Tredje stalldobbel på rad

Øystein Tjomsland fortsetter sine tirsdagsraid på vestlandsbanen. For tredje tirsdag på rad vartet den sørlandske suksesstreneren opp med en stalldobbel. Denne uken var Vikingrappen og Ervin Boko seiersvåpnene "Kaptein Sabeltann", som han omtales som i travkretser, benyttet for å innta Stavanger. Til tross for at førstnevnte tok sin tredje seier på fire forsøk i regi Tjomsland var ikke treneren helt fornøyd med det han kjente.

Arnfinn Roaldsøy

– Vikingrappen fungerte ikke ordentlig, det er noen småting både balanse- og helsemessig som vi fortsatt har utfordringer med. Det var mye krefter igjen ved målgang, men det var veldig nær galopp de siste hundremeterne. Vi får reise hjem og sjekke ham opp, fortalte Tjomsland.

Nederland-fødte Ervin Boko viste lovende takter på forsommeren da han blant annet vant på topptiden 1.12,7a/1609 meter da han vant på Sørlandets Travpark. En alvorlig skade har satt vallaken ut av spill i lang tid, men med tirsdagens prestasjon viste Ervin Boko at han går en spennende vinter i møte.

Arnfinn Roaldsøy

– Han blir bedre og bedre etter han kom tilbake etter en alvorlig gaffelbåndsskade. Nå fikk han et løp i kroppen på Sørlandets Travpark sist, og var rappere i steget i dag. Dette er en kapabel hest som har hatt utfordringer med helsa, men holder vi ham hel har vi en hest som kan være med på V75-lørdagene fremover, mente Tjomsland i seiersintervjuet med TV-kanalen Rikstoto Direkte.

Arnfinn Roaldsøy

Karrierens 44. seier

Delvis sørlandseide Sejr Gammelsbæk ser ikke ut til å tynges av alderen. Snart ti år gammel ser den Geir Mikkelsen-trente hingsten nesten mer vital og løpsvillig ut enn noen gang. Tirsdag kveld bokførte Sejr Gammelsbæk karrierens 44. seier da han lekte med konkurrentene og kom til mål på 1.15,3a/1600 meter. Den danskfødte hingsten har vært blant de tre første i mål i over 71 prosent av karrierens starter, en mildt sagt imponerende bragd. Trener og kusk Mikkelsen var klar for å vise frem en av Sejr Gammelsbæk største styrker; starthurtigheten.

– Jeg var trøtt og lei av alle dem som mente Sejr Gammelsbæk ikke kunne åpne fra start, så jeg tenkte at "i dag får vi sende ham i vei". Han ble behandlet etter løpet sist og jeg kjente da vi kjørte opp bak startbilen i dag at hesten var på hugget. Han er ingen ungdom lengre og blir ti år når rakettene går i været, så det blir litt på hans premisser fremover, fortalte sørlendingen Mikkelsen i seiersintervjuet.