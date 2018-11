Her er alle årets kretsmestre i Agder

Espen Andalsvik

Jenter 13: Lyngdal. Lyngdal vant kretsmesterskapet etter 3-0-seieren over Tveit i siste seriekamp. – Vi har trent mye på kombinasjonsspill på motstanders banehalvdel og scoret mye mål på stor bevegelse rundt ballfører, sier Espen Andalsvik, som er i trenerteamet sammen med Carl Magnus Salvesen, David Simonsen og Jarle Reiersdal.

Privat

Gutter 13: Våg. Allerede før siste serierunde var det klart at disse guttene er årets kretsmestre. – Vi kvalifiserte begge lagene til 1. divisjon i høst, og bestemte oss for å holde begge lagene i divisjonen. Målet var å gå for KM-tittelen med det ene laget, samt gi det andre laget en ok reise. Alle har fått spille på Våg 1 i løpet av høsten, så alle har vært med å bidra der til at vi sikret oss KM-tittelen, sier hovedtrener Kjetil Aagedal, som har med Frode Gundersen som lagleder.

Privat

Jenter 14: Gimletroll. I år som i fjor kunne denne gjengen juble for å ha vunnet kretsmesterskapet. Bjørn Gravdahl, som er trener for laget sammen med Seunn Smith-Tønnessen og Tommy Hansen, melder om en tøff høstsesong med gode motstandere. Gimletroll ble kretsmester med to poengs margin foran Lyngdal.

Privat

Gutter 14: Start. Etter å ha gått ubeseiret (seks seire og to uavgjorte kamper) gjennom høstsesongen ble Start G14 kretsmester i Agder. – Alle 19 spillere skal ha skryt for den jobben som har blitt lagt ned gjennom hele året, sier hovedtrener Håvard Thunes Lilletvedt, som har med seg Tommy Årikstad og Lars Otto Birkeland i trenerteamet.

Privat

Gutter 15: MK. Inspirert av seniorlagets opprykk til 3. divisjon, sikret denne gjengen Mandalskameratenes andre KM-tittel på tre dager, ved å spille 1-1 borte mot Våg i siste kamp. MK-trener Bernt Lindseth har fulgt guttene fra de begynte å spille fotball og fram til dags dato.

Privat

Jenter 16: Våg. Laget har hatt den samme stammen spillere i flere år, og har blitt kretsmester som J13-lag i 2016, som J14-lag i 2017 og nå altså som J16-lag i 2018. Allerede 3. september, tre runder før slutt, kunne jentene juble for tittelen. Etter endt sesong var fasiten seier i 11 av 12 kamper, med en målforskjell på 58-18. Kine Mellemberg er hovedtrener og Petter Tjøm og Frank Glomset er assistenttrenere.

Kari Byklum

Gutter 16: Randesund. Takket være 2-1-seieren over Vindbjart i siste serierunde kunne Randesund G16 og trenerne Kjetil Sørensen og Alf Erik Svela juble for KM-tittelen. -- Både kollektivt og individuelt har vi sett stor utvikling gjennom sesongen. Dette har vært et resultat av hard jobbing på treningsfeltet siden oppstart i november 2017, melder trenerne. Tre av spillerne på laget (Johannes Byklum Eskedahl, Daniel Akselsen og Sander Sørensen) har nå vunnet KM-tittelen med Randesund fire år på rad.

Bård Sterk-Hansen

Gutter 19: Arendal Fotball. Arendal satte både punktum og utropstegn ved kretsmester-tittelen da de vant 6-0 mot Gimletroll i sesongens siste seriekamp. På de siste 14 kampene har det blitt 13 seire og 1 uavgjort. Laget har vunnet 17 av 22 kamper og har ikke tapt i serien siden mai. Roger Risholt har vært hovedtrener, med Kjell Inge Askeland og Eigil Gylland som assistenttrenere.

