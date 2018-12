Sesongstart for skiskytterne på Bortelid

ÅSERAL: Når Torridal Skiskyting arrangerer renn i regionen er det ikke som andre idrettsarrangementer der arrangørklubb legger alt til rette for deltakere og lagledere. Arrangementet er en gedigen dugnadsinnsats. Alle deltakende klubber tar et tak for å få et smidig arrangement. Et skiskytterrenn er en krevende oppgave selv med beskjedne 60 deltakere.

Rundt 25 personer må til for å holde unna selve rennet. Og mange personer var opptatt med rigging av banen og oppsett av startlister og papirer for kontroll av resultater dagene før. Selv med moderne dataprogrammer for påmelding, trekking og resultat føring skal det utføres mye «håndarbeid».

Nils Aurebekk

Og når arrangør kommer til Bortelid, så er løypene preparert på en utmerket måte av utmarkslagets løypemaskiner. Stor takk til de som gjør dette for idretten!

Mange av utøverne hadde ski på beina for første gang. Selv med gode skyteforhold ble det litt mer bom enn vanlig. Dette skyldes sikker lite kombinasjonstrening med ski på beina.

Resultatene kan du se her

Vi vil fremheve Froland IL med gode resultater og flere klasseseiere:

Marte Bøylestad i jenter 12 år.

Hedda Fjærbu i jenter 13 år.

Olav Bøylestad-Landa i gutter 13 år

Erik Bøylestad i gutter 15 år.

Ellers var vinnerne av klassene:

J 11 Anette Kleveland, Øvrebø.

G 11 Johannes August Kjørmo Såkvitne, Tonstad.

G 12 Tobias Haugeplass Aanesen, Birkenes.

J 14 Sonja Såkvitne, Tonstad.

G 14 Johannes Kolstad Lie, Birkenes.

G 16 Håvard Såghus Winterkjær, Gjerstad.

J 16 Ina Hægeland, Øvrebø.

K 17 Åse Marie Rosef, Birkenes.

M 17 Nils Christian Aabel, Birkenes.