I april ble det gjennomført kvalifiseringsøkter til NM. Det var totalt tre økter og de 50 beste jentene skulle få lov til å delta under NM. Jeg tok denne kvalifiseringen med ganske stor tro på at jeg skulle komme med, og det klarte jeg. Jeg kom på 22.plass, noe jeg var svært fornøyd med.

Tre topplasseringer

Under kvalifiseringen i april hadde jeg enda ikke deltatt i noen konkurranser i crossfit. Jeg var derfor nervøs for om jeg ville klare å prestere under så mye press. Jeg har konkurrert mye i forbindelsen med håndballen, men da har vi alltid arbeidet sammen som et lag. Denne gangen måtte jeg forberede meg på egenhånd og alt var opp til meg selv. I løpet av sommeren stilte jeg i tre konkurranser. To ulike team-konkurranser med to av mine bestevenner, Helle Myhrstad og Aleksander Friden, og én individuell konkurranse i Tønsberg. Jeg endte på toppen av pallen i alle tre.

Hver gang storkoste jeg meg og jeg elsket adrenalinet jeg fikk av å prestere og ha folk rundt meg som heiet meg frem. Dette gjorde meg tryggere på at NM ville gå bra. Det som var uvant var at jeg nå skulle gå inn i en konkurranse uten å være favoritt. Jeg viste at det var 21 jenter som på papiret var bedre enn meg. I tillegg har de fleste som kvalifiserte seg holdt på med crossfit mye lenger enn meg.

Privat

17–21 timers trening i uka

Treningen i forkant av NM var ganske normal for min del. Jeg elsker å trene mye og ville derfor forsøke å fortsette med dette. Jeg startet 15. august å jobbe 100 prosent som turnusfysioterapeut i psykiatrien og var spent på hvordan dette ville påvirke meg, både fysisk og psykisk. Kroppen tålte denne belastningen bedre enn forventet og jeg kunne fortsette å trene som normalt. Det betyr mellom 17 og 21 timer i uka.

Den siste uka før NM begynte jeg å slippe opp litt på treningen. Jeg gjorde øvelser og økter som jeg hadde troen på at skulle gi meg selvtillit og mestringsfølelse. I forkant av konkurransehelgen fikk vi beskjed om enkelte av øktene og ulike øvelser som ville komme under årets NM. Derfor måtte jeg også prioritere noen av mine svakere øvelser som ring muscle-ups og handstandwalk. På grunn av en dårlig skulder hadde jeg ikke fått trent særlig mye på disse øvelsene i løpet av sommeren og jeg visste at dette er øvelser som jeg ikke mestrer ennå.

Den siste uka før NM merket jeg at jeg gledet meg helt enormt til å skulle få konkurrere mot de beste jentene i Norge. Jeg satt meg et mål om å bli blant de 25 beste og hadde veldig lyst til å klare én topp ti- plassering på en økt. Det største målet mitt var imidlertid å senke skuldrene, ha troen på meg selv og bare vise hvor gøy jeg synes det er med crossfit. Jeg var omtrent på hjemmebane, ettersom NM ble arrangert i den boksen jeg trener i daglig. I tillegg kom familien min fra Vennesla for å heie, og mange fra CrossFit Kvadraturen hadde tatt turen til Oslo.

Privat

På femteplass før siste øvelse

Jeg er veldig fornøyd med hvordan helgen ble. For min del kunne det nesten ikke gått bedre. Det er ett år siden jeg meldte meg inn i CrossFit Oslo og i mellomtiden har jeg operert akillesen. Jeg har kun trent crossfit strukturert i omtrent ti måneder før NM 2018. Etter fem av totalt seks økter var jeg nummer fem på leaderborden. Noe som var over all forventning. Med den femteplassen fikk jeg også plass i den store jentefinalen.

Vi var seks jenter som skulle avslutte helgen med en avgjørende økt. Det var så utrolig gøy og publikum var helt magisk. Den siste økten gikk dessverre ganske dårlig for min egen del. Det var flere av mine svakere øvelser som jeg klart blir nødt til å trene mer på. Etter den siste økta endte jeg på en åttendeplass totalt i hele konkurransen. Selv om det var litt surt å snuse på en bedre plassering og se den ryke på den siste økta så er jeg utrolig stolt over og glad for å ha klart en så bra plassering i min første store konkurranse. Dette var også den beste plasseringen i åpen klasse fra oss på Sørlandet, så det er kult.

Mandlerproduction

Motivasjonsboost

Underveis i NM oppnådde jeg to kjempefine andreplasser, en femteplass og en sjetteplass som jeg alle er veldig fornøyd med. I tillegg hadde jeg to økter hvor jeg ikke gjorde det så bra. Da kom jeg på 21.plass og 16.plass. De to dårligste plasseringene viser at svakhetene mine fortsatt er store. De viser at jeg fortsatt har veldig mye å lære og trene på. Etter denne helgen er det noe jeg nå er kjempemotivert for å gjøre. Adrenalinet og gleden over å konkurrere ga meg en lyst på mer, og en lyst til å bli bedre. I tillegg får jeg med meg fire gode plasseringene som for meg er bevis på at jeg har lært og utviklet meg masse i løpet av de siste 10-12 månedene.

Nå er jeg mer motivert enn noen gang for å trene og utvikle meg. I løpet av 2018 skal jeg, sammen med 11 andre fra CrossFit Oslo reise til England for å konkurrere i teamkonkurranse. Dette blir en stor opplevelse og noe spennende å trene frem mot. I denne konkurransen skal jeg være på lag med 11 fantastiske utøvere og blant dem er Kristin Holte (7. plass i CrossFit Games 2018). Det er nesten uvirkelig å skulle være på lag med mange av mine forbilder innen crossfit. Samtidig gjør det meg veldig motivert og får meg til å prestere endre bedre enn jeg noen gang hadde trodd at jeg skulle klare på så kort tid.

Mandlerproduction

I desember er planen å delta på Kvadraturen Showdown i Kristiansand. Dette er også en teamkonkurranse hvor jeg skal være på lag med ei jente som bor og trener i Oslo. Vi er begge en del av Team Wodshop og skal konkurrere under det navnet. Dette blir kjempekult. Det er noe spesielt å konkurrere på «hjemmebane» med venner og familie som heier. Med meg i forberedelsene skal jeg nyte en deilig åttendeplass i NM og glede meg over alle nye venner og opplevelser jeg har fått etter at jeg har startet med crossfit. Jeg gleder meg til fortsettelsen!