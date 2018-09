Etterlengtet festfotball fra Donn

KRISTIANSAND: Donn stilte i 3-5-2 med følgende lag mot tabelljumbo Egersund 2 på Kongsgård-banen: Nils Fredrik Udjus – Asle Bruce Mollestad, Marius Hammersmark, Brian Jensen - Karl Morten Igland, Niklas Karlsen, Marius Wighardt, Truls Anthonsen, Andreas Sersland – Stian Ingebrethsen, Sander Bakke Michelsen.

Svak førsteomgang

Allerede etter tre spilte minutter går Donn opp i ledelsen ved luftens baron, Stian Ingebrethsen. Etter 1-0-målet faller vertene litt nedpå og får ikke satt presset som de normalt er gode på. Dette fører til at Egersund 2 tar mer og mer over kampen og får belønning etter 25 minutters spill, i form av 1-1-scoring.

Likevel har Donn fortsatt en av avdelingens giftigste spisser på banen. Med en liten smell i kneet får Ingebrethsen ballen på 16 meter og setter ballen iskaldt inn i lengste hjørne. Like etter må Ingebrethsen kaste inn håndkleet for dagen, da smertene i kneet blir for store. Donn slipper seg nok en gang nedpå og Egersund utlikner til 2-2 etter 43 minutter Rett før lagene går i garderoben er målsniken fra Lyngdal, Karl Morten Igland, frempå og setter inn 3-2 etter en fartsfylt omgang.

Pep-talk

I pausen får laget snakket sammen og lagt en god plan for hvordan de skal gå utpå og avgjøre kampen i 2.omgang. Nyervervede Jesper Jansen kommer innpå etter pause og det er som et nytt Donnlag har entret banen. Etter 59 spilte minutter dribler Bruce Mollestad seg forbi tre mann før han smeller inn et innlegg som Sersland enkelt setter i mål med utsiden av foten. 4-2 på Kongsgård.

Donn-dominans

Nå løsner det virkelig for Donn fremover på banen. I det 62. minutt dribler Bakke Michelsen seg forbi to mann, blir felt og skaffer hjemmelaget straffespark. Kaptein Hammersmark setter ballen enkelt i mål fra 11-meteren og 5-2 til Donn. Etter 65 minutter er Igland alene med keeper etter et forarbeid av Jansen som selv Messi hadde vært stolt av. 6-2 og Iglands andre mål for dagen.

Det virker som at luften har gått ut av ballongen til Egersund, som skaper svært lite i 2.omgang. Donn gjør flere spillerbytter mot slutten av kampen, og i det 90. minutt vinner Bruce en hodeduell i feltet hvorpå han serverer en perfekt pasning inn til Karlsen som setter inn 7-2.

7-2 blir også sluttresultatet i en underholdende kamp på Kongsgård. Donn ligger nå på 7.plass med sju poeng opp til tabelltopp. Allerede til mandag setter Donn snuten østover til hvalfangstsbyen for å møte Sandefjord 2. Neste hjemmekamp er lørdag 15. september mot Ørn-Horten.