Uavgjort for Donn i tøff kamp

Donn-trenerne Lars Kristian og Pål Erik «PEP» Pedersen hadde denne kampen lagt laget tilbake til en 1-4-3-3, med følgende mannskap:

Nils Fredrik Udjus – Fredrik Tangen, Asle Bruce Mollestad, Sondre Tveito, Brian Jensen - Niklas Karlsen, Marius Wighardt, Jesper Jansen - Truls Anthonsen, Stian Ingebrethsen, Sander Bakke Michelsen.

Tidlige scoringer

Etter kun ni minutter spilt tente Urædd håpet om fornyet 3. divisjonsspill. Hjemmelaget fikk rullet ballen opp langs høyre siden, den endte i feltet, hvor det ble en hel del klabb og babb, før Uræddspiller Eriel Pires satte ballen i nettet.

Det skulle ikke ta mer enn tre minutter før Donn kom seg frempå. Det startet på venstresiden av egen banehalvdel, så gjennom midten og ut til høyrekant Truls. Her kom Fredrik Tangen på en strålende overlapp. Om Tangen så forsøkte å skyte eller legge inn er uvisst, men avdelingens giftigste spiss strekte fram et ben slik at ballen smalt i nettaket. Et ekte lakksko-angrep!

Etter en litt turbulent start slapp ikke Donn seg nedpå, og fortsatte å kjøre framover. En ny sjanse kom ved en crosser av Brian Jensen - som selv Riise hadde vært stolt av. Denne tok Truls pent med seg inn i Urædd sin 16-meter, men ble forhindret i siste liten. Nicklas Brenna Karlsen viste fram kvikke ben og vendinger, og med litt mer presisjon i skuddøyeblikkene kunne det vært både 2-1 og 3-1.

Det stod 1-1 etter 45 minutter spilt.

Tett kamp

Som før pausen, skulle det vise seg å være to lag på banen som var villig til å krige ekstra hardt for å unngå å slippe til det motsatte lag. Donn-spillerne forflyttet seg bra, og stod i mot det som kom.

Med den samme innsatsen framover, skulle det komme sjanser også. Asle Bruce har vist seg særdeles farlig foran motstanderens mål i år - og etter et godt slått frispark av Brian, var han ikke langt i fra å sette 1-2, etter et flott volleyforsøk fra seks meter.

Det ble nevnt krig, noe det skulle bli mer av utover kampen. Både ved munnhuggeri og sene taklinger, noe våre fremadstormende spillere skulle få kjenne på. Både Niklas og Sander klarte ved flotte anledninger å komme seg forbi motstanderne, for så å bli lagt i bakken.

Som utpå banen ble det og krigført fra Donn sin sidelinje. Med PEP i bresjen, ble innsatsen belønnet med en overraskende bortvisning, men følelsene han viste, tok Donn-spillerne med seg ut på banen. Da de holdt vekk alt Urædd hadde å komme med.

Stor mulighet på slutten

På tampen av kampen skulle Karl Morten Igland gjøre det ufattelig spennende, da han i kjent stil snirklet seg forbi et par spillere, fikk med seg ball, og endte opp alene med keeper. Han ble dessverre forstyrret akkurat nok i avslutnings-øyeblikket, slik at keeper fikk parert den vekk fra mål.

Til tross for et høyt trykk under avslutningen, skulle det ikke komme noen avgjørelse, og det endte med uavgjort.

Det var en kamp med god innsats i alle lagdeler, fra alle spillerne - noe som blir viktig inn mot de neste kampene. Vi håper så mange som mulig kommerog heier guttene til seier mot Sola førstkommende lørdag. Vel møtt!