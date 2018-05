Overtidsdrama for Fløy

OVERTIDSDRAMA I HAUGESUND 🔵⚠️ 5.serierunde: Vard - Fløy 0-1 (0-0) Målscorer: Henrik Dahlum ‘90+3 Kamprapport fra Haugesund: Kampen start med et aggressivt Fløy-lag som var sultne på poeng. Etter bare tre minutter fyrte Dahlum av et prosjektil fra distanse som smalt i tverrligger. Etter ti min var Fløy farlig frampå igjen da keeper Hoppestad spilte nydelig oppspill til Sebastian Fredriksen som dessverre ikke fikk avslutningen på mål, store Fløysjanser. Etter dette var det lite sjanser, til tross for mest ballinnehav for Fløy. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0. Andre omgang var preget av lite sjanser til begge lag. Fløy byttet inn Lasse Sigurdsen for Sebastian Fredriksen da timen var spilt. Stillingskrigen fortsatte. Og senere kom Magnus Ask Mikkelsen inn for Jakob Toft på topp, da kvarteret gjenstod. Med fem minutter igjen på klokka satte Fløy inn et veldig press på hjemmelaget og fikk karret til seg flere cornere. Så, tre minutter på overtid ble Lasse Sigurdsen felt inni 16-meteren til Vard og dommer kunne ikke annet enn å dømme straffe til Fløy. Henrik Dahlum gikk fram og satte straffen hardt og kontant i mål, 1-0 til Fløy med sekunder igjen på klokken! Trajkovic byttet inn Johan Naglestad for Mikael Ugland for å ri i land ledelsen. Det holdt seg helt inn og Fløy kunne juble for årets første trepoenger da dommeren blåste av kampen. Fløy klatrer med det opp til 7.plass, bare fem poeng bak serieleder KFUM. Neste hjemmekamp er mot nettopp KFUM, med avspark kl 16.00 på Arkicon Arena! Ta turen og se Fløy jakte ny seier og klatre ytterligere på tabellen. Se målscorer Dahlum rett etter kampen i videoen under: