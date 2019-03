Sørlandstrio til Holmenkollen

Kong Haralds Ungdomsstafett, som den offisielt heter, arrangeres årlig i forbindelse med verdenscupløpene i Holmenkollen. Hvert lag består av fire løpere, en gutt og en jente på henholdsvis 15 og 16 år. Hver av etappene er 3,5 kilometer i klassisk stil.

Agder og Rogaland stiller med to lag som skal kjempe mot stafettlag fra resten av Norge. Etter sterke prestasjoner denne sesongen har tre løpere fra Sørlandet blitt tatt ut til stafetten. De tre er Thomas Mollestad fra Oddersjaa, Hanne Sløgedal fra Vindbjart og Nils Olav Kjetså Røed fra Otra IL.

Aud Ausland

Thomas Mollestad kommer rett fra seier på Hovedlandsrennet (uoffisielt NM for 15- og 16-åringer), og er i kjempeform. Thomas har i flere sesonger hevdet seg godt i sin sterke årsklasse i kretsen. I år har han også, etter mange års god trening, fått det virkelige gjennombruddet på nasjonalt nivå. I tillegg til seieren på Hovedlandsrennet har han to pallplasseringer fra Oslo Skifestival tidligere i vinter.

Vindbjart IL

Hanne Sløgedal deltok på ungdomsstafetten også i 2018. Hun har i en årrekke hevdet seg godt i lokale renn, og har blitt kretsmester fire år på rad. Hun har trent godt og variert i mange år, både sammen med det gode treningsmiljøet i Vindbjart, og på egen hånd.

I tillegg til være en god skiløper, har hun hevdet seg godt på friidrettsbanen. Hun har 2. og 3. plass fra regionalt ungdomsmesterskap på 1500 meter i 2016 og 2017. Hun var rimelig godt fornøyd med 17. plass på distanserennet under Hovedlandsrennet, men ønsker å bite enda hardere ifra seg på stafetten til helga.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Ole Endré Kallhovd

Nils Olav Kjetså Røed har denne sesongen for alvor sett resultat av mange år med god trening, og hatt sin hittil beste sesong. Tidligere i vinter innkasserte han sin først seier på kretsrenn. I tillegg tok han sølv og bronse under kretsmesterskapet på Sauda. Også på nasjonalt nivå har han gjort det godt, med blant annet en sterk 18. plass under helgens Hovedlandsrenn på Gålå.

Jens Petter Røed

Felles for alle tre løperne er at de trener disiplinert, variert og med god kvalitet gjennom hele året. Det har trolig ikke vært mange dager uten trening for denne gjengen de siste årene, noe som har ført til den fine utvikling. Det bør være motiverende for andre unge langrennsløpere fra Sørlandet å se at man med god trening over mange år kan hevde seg i norgestoppen, uavhengig av snøforholdene.

Agder og Rogaland markerte seg sterkt på stafetten under Hovedlandsrennet forrige søndag. På guttestafetten tok kretsen sølvmedalje, og hadde hele fire lag blant de 19 beste lagene. Ingen andre kretser hadde så mange lag blant topp 20.

Vindbjart IL

Dette viser at bredden er stor blant lovende langrennsløpere på Sørlandet. Det gjør også at man kan ha håp om å se stafettlagene fra Agder og Rogaland i teten under Ungdomsstafetten. Ungdomsstafetten vises på NRK1 søndag kl. 17.15.