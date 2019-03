Våg J18 klar for nasjonalt sluttspill

I helgas siste kamp i den nasjonale Lerøyserien måtte Våg ta poeng mot Randesund. Det endte med seier 20–19. Også Randesund er kvalifisert til sluttspillet.

Våg fikk en dårlig inngang til runden i Drammen ettersom playmaker Laureta Veliqi måtte bli hjemme pga. skade. Det betydde at andre måtte ta mer ansvar. 17-årige Eila Mølnvik Tjøm tok på seg denne oppgaven og bidro med 24 mål denne helga, seks mål i snitt pr. kamp. I de andre rundene har hun hatt 1.5 mål i snitt pr. kamp.

Fakta: KAMPFAKTA Våg – Bodø 26–18 (14–9) Mathilde Flo Hjetland 7 Stine Elisabeth Solum 4 Eila Mølnvik Tjøm 3 Desirée Sundtjønn 3 Aurora Wangberg Kvalnes 2 Emmy Nguyen Mai 2 Tuva Thorstad Lilleås 2 June Smith 1 Thea Mølnvik Tjøm 1 Iben Tomalie Andås 1 Sanne Emilie Jahnsen Vilde Aas Harriet Ssekamate Lagledere: Mark Alan Hawkins, Odd Ivar Hjetland, Ine Tjomsaas Markussen Våg – Storhamar 31–25 (14–18) Mathilde Flo Hjetland 10 Eila Mølnvik Tjøm 6 Desirée Sundtjønn 5 Tuva Thorstad Lilleås 5 Aurora Wangberg Kvalnes 4 Emmy Nguyen Mai 1 Iben Tomalie Andås Sanne Emilie Jahnsen Vilde Aas Thea Mølnvik Tjøm June Smith Stine Elisabeth Solum Harriet Ssekamate Lagledere: Mark Alan Hawkins, Odd Ivar Hjetland, Ine Tjomsaas Markussen Våg – Nærbø 24–30 (13-15) Eila Mølnvik Tjøm 11 Mathilde Flo Hjetland 5 Aurora Wangberg Kvalnes 3 Desirée Sundtjønn 2 Stine Elisabeth Solum 2 June Smith 1 Emmy Nguyen Mai Thea Mølnvik Tjøm Iben Tomalie Andås Sanne Emilie Jahnsen Vilde Aas Tuva Thorstad Lilleås Harriet Ssekamate Lagledere: Mark Alan Hawkins, Odd Ivar Hjetland, Ine Tjomsaas Markussen Våg – Randesund 20–19 (13–13) Mathilde Flo Hjetland 6 Eila Mølnvik Tjøm 4 Aurora Wangberg Kvalnes 4 Tuva Thorstad Lilleås 3 Desirée Sundtjønn 1 Sanne Emilie Jahnsen 1 Stine Elisabeth Solum 1 Vilde Aas June Smith Harriet Ssekamate Iben Tomalie Andås Lagledere: Mark Alan Hawkins, Odd Ivar Hjetland, Ine Tjomsaas Markussen

– Jeg forsto at jeg måtte stå mer fram når Laureta ikke var med. Og jeg likte den rollen overraskende bra. Jeg bestemte meg på forhånd at jeg ønsket å ta mer ansvar og jeg synes det var veldig gøy, sier Eila.

Ble seriens toppscorer

Det hjalp for Våg at scoringene ble fordelt på flere spillere, så ikke alt skuddansvaret falt på Mathilde Flo Hjetland. Hun hadde 28 mål denne runden og er mestscorende spiller i Lerøyserien.

Mathilde står med 82 mål fordelt på 11 kamper. De neste på lista er Tuva Ulsaker Høve fra Byåsen med 74 mål og Andrea Holm Aune fra Charlottenlund med 68 mål.

I lørdagens første kamp mot Bodø tok ivrige Våg-spillere kommandoen fra start og det var aldri noen tvil hvor seieren skulle havne. Våg stilte litt redusert i helga pga. skader og hadde med to 15-åringer i Thea Mølnvik Tjøm og Emmy Nguyen Mai. Begge spilte bra i 26-18-seieren mot Bodø.

Det ble langt tøffere i neste oppgjør. Storhamar hadde forsterket laget for anledningen med tre spillere som har spilt i eliteserien denne sesongen. Og Storhamar dominerte førsteomgangen og ledet fortjent 18–14 til pause.

Høyrekant Tuva Thorstad Lilleås forteller at trenerne i pausen ba spillerne trøkke mer til og gjøre alt for å vinne i andre omgang.

Snudde kampen

– Vi skjønte at nå måtte vi jobbe skikkelig for å vinne og alle ga alt de hadde. Da klarte vi å snu kampen og vinne med seks mål, det var veldig bra gjort av oss, påpeker Tuva.

Våg vant kampen 31–25 og lå fortsatt på topp av sin avdeling etter første spilledag. Spillere og lagledelse visste at med minst ett poeng søndag ville billetten til nasjonalt sluttspill være sikret. Men både Nærbø og Randesund kjempet om den samme billetten, så lett match kunne man ikke forvente at det ville bli.

Mot Nærbø startet Våg friskt og ledet 9–4 før det buttet imot. Nærbø tok sakte, men sikkert over kommandoen og styrte i land en 30-24-seier. Eila Mølnvik Tjøm hadde 11 mål for Våg i den kampen. Vågjentene begynte å merke kjøret med å være få og flere av spillerne måtte spille hele kampen.

Trengte poeng

Utgangspunktet var dermed ikke det beste inn mot siste kamp mot Randesund hvor Våg var avhengig av å ta poeng for å gå videre.

Mathilde Flo Hjetland forteller at fokuset deres foran den siste kampen rett og slett var å spille for å ha det gøy. Selv om de hadde alt å spille for, var det ikke seier som var viktigst.

– Vi var slitne etter kampen mot Nærbø og gikk inn i kampen mot Randesund med lave skuldre. Og det viste seg å være lurt av oss.

Kampen mot Randesund ble veldig jevn, med unntak av de første minuttene.

Svak start

– Vi hadde en veldig god vilje i laget, men da Randesund gikk opp i 1-4-ledelse tenkte vi at «oi, dette blir stygt», forteller linjespiller Desirée Sundtjønn, som for anledningen spilte hele kampen som midtback.

Hun legger til:

– Da tok vår trener Mark Hawkins timeout og vi ble mer skjerpet og kom opp til 8–8. Da følte vi at vi hadde en mulighet og kjempet videre og hadde det gøy i hele kampen.

Desirée roser målvakt Sanne Emilie Jahnsen i dette oppgjøret:

– Sanne spilte sitt livs beste kamp og var kjempegod, hun reddet veldig mange skudd.

Slitne og lykkelige

Desirée innrømmer at alle spillerne var veldig slitne foran kampen og at de var enige om at hvis de ikke kom videre til sluttspillet, så gjorde ikke det noe.

– Vi hadde lagt ned god innsats i helga og vi skulle ta den siste kampen litt som den kom. Vi tenkte mest på å ha det gøy og bare gjennomføre kampen. Og så gikk det vår vei likevel, smiler hun.

Våg endte på andreplass i Lerøykvalifiseringens avdeling 1 med 18 poeng. Rælingen vant med 19 poeng. Aker på 18 poeng og Randesund på 17 poeng fulgte bak Våg. Alle disse fire lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill i Drammenshallen 5.–7. april. Dit kommer også Fyllingen, Charlottenlund, Byåsen og Larvik.

Mathilde Flo Hjetland forteller at det er veldig motiverende å være kvalifisert for sluttspillet og få mulighet til å spille med de beste lagene i Norge.

– Det blir spennende å se hvor langt vi kan nå. Vi viste i helga at vi kan hvis vi vil, så det blir spennende å spille i sluttspillet, avslutter Desirée Sundtjønn.