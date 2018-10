Solid KOK-innsats i Drammen

DRAMMEN: Lørdag kveld 14. oktober var det duket for NM-natt i Drammen. Stolheisen førte løperne til start, og deltakerne møtte et krevende og tidvis åpent skråli-terreng. Etter litt bom i starten for Marianne Andersen , var det bare Siri Ulvestad fra Nydalen som kom foran KOK-løperen i mål.

Sebastian Daland og Marius Pytten kom på henholdsvis 6. og 9. plass i H19-20. I herreklassen ble Vegard Danielsen beste KOKer med 21. plass. Håvard Wedege nr. 28. I D17-18 fikk Christiane Ruud Bøckman en 23. plass.

Resultater NM-natt her

Søndag 15. oktober var det NC-avslutning i Asker. Samlingsplass var Borgen skole, ca 100 m fra hjemstedet til klubbens leder. Med utgangspunkt i NM-resultatene var det jaktstart som gjaldt denne dagen. Dagens mann ble Vegard Danielsen som løp seg opp fra 17. plass til en flott 6. plass. Med dagens beste tid, 16 sekunder bedre enn vinneren Anders Nordberg, var det en meget fornøyd KOKer vi møtte i mål. Håvard Wedege kom på en 14. plass totalt i jaktstarten.

Resultater NC jaktstart her

Sebastian Daland fikk en fin 5. plass i jaktstarten og både Christiane R. Bøckman og David Runde løp seg flott opp på jaktstarten. 13. plass på Christiane (7. beste tid) i D17-18, og 17. plass på David i H17-18.

Dette løpet var avslutningen på NC-sesongen og Håvard Wedege fikk en flott 2. plass i U23 og Dag Blandkjenn ble nr. 7. I H19-20 fikk Sebastian Daland en 5. plass. Marius Aurebekk en 7. plass i H17-18. Marianne Andersen ble nr. 7 totalt i N-cupen i D21 og Vegard best av våre i H21 med en 13. plass totalt.

Sebastian Daland løp forøvrig forrige helg JEC (Junior European Cup) for Norge i Sveits. Han løp på det norske 3. laget som løp inn til en sterk 4. plass på sprintstafetten. Individuelt ble han nr 16 på mellomdistanse og nr 17 på langdistansen.