Landslagsmålvakt til ØIF Arendal

ØIF Arendal har gjort sin andre spillerforsterkning inn mot stengningen av overgangsvinduet, som stenger 1. februar. Målvaktposisjon er styrket med Østerrikes landslagsmålvakt Thomas Bauer, som har signert ut året 2018. Bauer ble av NRK kalt for kameleonen under håndball EM i Kroatia grunnet hans måte å lure motstanderen til å tro at målet var åpent.

Se noen av Thomas Bauers redninger her:

Thomas Bauer er født 24. januar 1986 i Wien. Han er 1,90 meter høy og veier 90 kilo. Som landslagsspiller har han representert Østerrike i følgende mesterskap:

EM Østerrike 2010

VM Sverige 2011

EM Danmark 2014

VM Qatar 2015

EM Kroatia 2018

Klubber: Aon Fivers (AUT 1. liga) TV Korschenbroich (GER 2. Bundesliga) HSG Frankfurt Frankfurt (GER 2. Bundesliga) TV Neuhausen (GER Bundesliga) TBV Lemgo (GER Bundesliga) Istress Provence Handball (FRA Pro D2) PAUC Aix en Provence (FRA Lidl Starligue) Massy Essone HB (FRA Lidl Starligue)

Thomas Bauer kommer med sin kone, Laura Bauer, til Arendal allerede i dag onsdag og vil bli endel av spillegruppen fra første stund.