IK Våg – en sprudlende 80-årsjubilant

KRISTIANSAND: Klubben kan se tilbake på både store og små idrettsprestasjoner gjennom disse åtte tiårene. Svært mange personer i Vågsbygd og omegn er eller har vært involvert i klubben på ulike vis.

Ved 50-årsjubileet i 1988 ble det laget en jubileumsbok ført i pennen av Hallgeir Oftedal. Her er mye historie om klubben samlet. Klubben har nå planer om en oppfølger av denne fordi mye spennende har skjedd også de siste 30 år.

Karussanlegget er bygd ut i flere omganger, bydelen har fått idrettshall på Karuss, kommunens idrettsetat berømmes for godt samspill og konstruktivt samarbeid gjennom disse årene. I 2013 feiret klubben 75-årsjubileum med over 100 inviterte gjester.

Mange idretter

Stiftelsen av klubben skjedde på Losjelokalet på Fiskå 12. januar 1938. Ved å bla i gamle protokoller og medlemsblad, bilder og utklipp finner man mye historie gjennom disse 80 årene.

IK Våg var i svært mange år Sørlandets største idrettsklubb og har opp gjennom årene hatt mange ulike idrettsgrener. Det kan nevnes ski, skøyter, friidrett, svømming, orientering, bryting, håndball, fotball, badminton, tennis, volleyball, basketball, barneidrett, trim og løypeutvalg.

Helt fram til nyere tid har klubben bestått av dugnadsarbeid og frivillig innsats i alle ledd. I dagens klubb er det ansatte medarbeidere også som drar lasset på en utmerket måte.

Klubben er i dag et Allianseidrettslag. Klubben fikk eget klubbhus på Karuss i 1991 etter flere midlertidige klubblokaler opp gjennom årene. Tilbygg til klubbhuset Kristiansand kommune er tilkommet i ettertid der vi samarbeidet med Vågsbygd Karateklubb og Kristiansand kommunes idrettsetat for å få realisert mer areal.

Startet med skøyteløp

Klubbens første arrangement var et skøyteløp den 20. februar 1938, der startkontingenten var en krone for voksne og 50 øre for barn, allerede da var aldersmessig bredde et faktum!

Første fotballkamp som er protokollført var den 17. september i 1939 mot Flekkerøy, billettpriser her var 50 øre for voksne og 10 øre for barn.

Av navn som kan nevnes fra fotballen er Sten Hellevig som var et stortalent, og Erik Ruthford Pedersen som var IK Vågs keepertalent i tidlige år. Andre navn er Bård Borgersen, Espen Børufsen og Rolf Daniel Vigstøl som er spillere som startet sin fotballkarriere i IK Våg og som kjent gikk til Start etter hvert.

Første landslagsspiller i fotball i 1980 var Sten Glenn Håberg. Fotballdommer Erling Haugen var i toppsjiktet som dommer i en årrekke. Fotballen har i dag ca. 70 lag og er også supplert med jentelag/ damefotball etter at tidligere fotballklubben Radar ble fusjonert inn. Navn som Even Øgrey Brandsdal , adm. dir. i Start og Rune Jakobsen, daglig leder i Jerv, har også sin fortid i IK Våg

Fra friidretten må nevnes Birger Søyland Nilsen lengde og tresteg, Marianne Drivdal i lengde og høyde, Kirsti Voldnes mellomdistanse og Ida Marcussen i mangekamp. Stafettlaget til IK Vågs damer på 80-tallet har også mange flotte resultater på nasjonalt nivå. Friidretten har dessverre mistet 400 m-banen i senere tid, men det er også laget nye tilbud og anlegg i bydelen vår som er flittig i bruk av klubbens medlemmer.

Arkivfoto: Fædrelandsvennen

Løypeutvalget og deres aktivitet i Vågsbygdskogen må trekkes fram, der mange frivillige jobber jevnt og trutt sammen nær sagt hver tirsdag, og de har et godt samarbeid med kommunens Parkvesen og øvrige etater. Det lages bruer og retningsskilt, kvistes og dreneres for å nevne noe. Det er svært flotte løyper i bydelen Vågsbygd.

Gode håndballtvillinger

Barneidretten i IK Våg ble startet opp som første på Sørlandet, og svært mange barn, foreldre og trenere har vært involvert siden oppstarten. Barne- og friidretten er slått sammen til en gruppe.

Håndballen startet formelt i 1949, men hadde allerede da holdt på noen år. Av store spillere i nyere tid kan nevnes Åse og Unni Birkrem på 80-tallet, og selvsagt Kristine og Kathrine Lunde som er i verdensklasse. Den oppturen som har vært med Våg Vipers er helt eventyrlig å se tilbake på, fortsatt er det spennende hvordan Vipers fortsetter med sine meritter. Vi er selvsagt svært stolte av hele laget og teamet rundt spillerne. I 1985 ble det startet håndball for psykisk utviklingshemmede, der er det idrettsglede og utfoldelse som bare må oppleves.

Arkivfoto: Fædrelandsvennen

I et sammendrag som dette om klubben er det svært mange flere som skulle vært takket hver enkelt, her er noen få nevnt, men ingen glemt! Det rettes en stor takk til alle for frivillig innsats, dugnad, styrearbeid og god oppfølging av medlemmene våre. Det samme melder også andre klubber i omegnen. Mye fritid legges ned i arbeid for barn og unge. Uten frivillighet er klubbarbeidet umulig å få til. På vegne av Rådet i IK Våg vil jeg får gratulere gamle og nye medlemmer og tilhengere av klubben med 80-årsdagen. Vi ser fram til fortsatt god sportslig innsats.

PS! Ved sist medlemsregistering var medlemstallet fordelt slik:

Allianseidrettslaget IK Våg 863

Våg Fotballklubb 797

Våg Håndball Elite 51

Totalt 1711 medlemmer