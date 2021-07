Bjaavann-damene med NM-opprykk

SANDNES: Vi stilte med både dame- og herrelag i dette mesterskapet på Børheim. Damene stakk av med seieren, mens herrene kom på andreplass i sin 2. divisjon.

Damene stilte med Ida Katrine Lindevik, Elisabeth Larsen Homme og Mari Filippa Høiesen Larsen. Vi visste på forhånd at dette laget hadde blant de beste handikapene blant damene, og vår forhåndsresearch tilsa at våre damer og Meland på papiret så sterkest ut. Men vi visste også at Elisabeth og Ida Katrine hadde uttalt at de ikke nødvendigvis spilte helt opp mot handikap, da de ikke hadde spilt like mye den siste tiden.

Sterk start

Elisabeth og Ida Katrine startet foursome og gikk +3, som er vanvittig sterkt, og tok ledelsen. Samme lag stilte på fourball på runde to på lørdagen, og kom i mål på -1. Våre damer ledet da med 4 slag på nettopp Meland. I singlerundene på søndagen stilte vi med alle tre, kun de to beste scorene teller her.

Først ut var Mari Filippa som hadde en knallstart og lå -1 etter runding 9 hull, og endte til slutt opp på +7. Hennes første runde under 80, og tellende resultat i singlerunden av 17-åringen. Elisabeth leverte +6 og Ida Katrine kom inn på +8. Dette holdt til seier i dameklassen og opprykk til 1. divisjon neste år, som er nest øverste nivå her i Norge. Vi gleder oss allerede til det.

God avslutning for herrene

Herrene stilte med et sterkt lag med head pro Gordon Murray, klubbmester Jonas Lønn, MidAm-vinner Øyvind Larsen, vårt nyeste tilskudd Arne Sverre Salvesvold og lovende junior Kristian Markussen. På papiret var vi veldig jevne med arrangør Sandnes, men Jæren hadde også et bra lag. Det skulle vise seg at hjemmelaget virkelig var på hugget.

Vi stilte med Arne Sverre/Jonas på lag 1 og Gordon/Øyvind på lag 2 i foursome. Arne Sverre og Jonas kom inn på +4, som var litt mer enn de håpet på. Gordon og Øyvind gikk +1, som absolutt er godkjent. Så etter foursome var vi +5, mens Sandnes var -1. På fourball gjorde vi en endring, Øyvind sto over (og gikk caddie) for Kristian, som spilte på lag 2 sammen med Gordon. De gikk bra og kom inn på -6. Arne Sverre og Jonas kom inn på -5. Sandnes rykket ifra med å gå totalt -18 på fourball, med blant annet Hole in One på hull 16.

Før søndagens singlematcher, hvor vi tradisjonelt har gjort det veldig bra, var det 13 slag opp til Sandnes. Vi stilte med Arne Sverre, Jonas, Gordon og Øyvind. Etter runding 9 hull hadde vi tatt inn 8 av slagene, våre lå da alle -2, med unntak av Gordon på -3. Litt grums på siste 9 for enkelte, så kom vi i mål på Arne Sverre på en over, Øyvind på par, Gordon på en under og Jonas med en fantastisk runde på åtte slag under og beste runde av alle. Vi havnet til slutt 7 slag bak Sandnes. Kun ett lag rykker opp, så vi må satse på å bygge videre på dette, og sikte mot opprykk neste år.