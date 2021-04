Klart for turorientering i Mandal

MANDAL: Med lange badestrender på to av sidene, massevis av stier, rådyr som du stadig treffer på og så bynært som det går an, innbyr Furulunden virkelig til turorientering. Det har kristiansandsklubben Oddersjaa tatt konsekvensen av, blant annet etter innspill fra mandalitter som har savnet et turorienteringstilbud i byen.

– Oddersjaa har turorientering på Bortelid og i Bymarka, på Odderøya, Flekkerøy og fra mai også på Bragdøya, forteller Solveig Olsen, en av fire kvinner i klubben som har tatt ansvar for turorienteringen.

Nylig bestemte de fire at Furulunden måtte være midt i blinken for turorientering, og dermed ble 15 diskret røde og hvite postplater med postkoder plassert rundt i det vakre terrenget.

Sørlandsgaloppen

Oddersjaa er sammen med fem andre klubber arrangør av sommerens Sørlandsgaloppen i orientering der to av løpene er lagt til Furulunden. 1. og 2. juli blir det løp i Mandal og forhåpentligvis tett med o-løpere om smittevernreglene tillater det. Nærmere 1300 o-løpere fra hele landet setter kursen mot Mandal og får oppleve hvor vakkert det er i Furulunden, og hvor artig, men også utfordrende det er å finne postene der. Det kommer sikkert også de som leter etter turorienteringspostene til å oppleve.

Solveig Olsen oppfordrer også turglade kristiansandere til å dra til Mandal for å oppleve det flotte turterrenget der. Og kanskje avslutte turen med et bad på Kanelstranda eller Sjøsanden.

Voldsom økning

Norges Orienteringsforbund satser veldig på turorientering for tiden og har hatt en voldsom økning i salget av kart, spesielt etter at pandemien brøt ut og «alle» skulle ut på tur. Første halvår i 2020 var økningen på formidable 147 prosent sammenliknet med 2019.

På www.turorientering.no kan interesserte finne fram til de rundt 150 arrangørene av turorientering rundt i landet. Her kan postkoder registreres slik at deltakerne blir med når premier skal trekkes etter endt sesong. Hos en del arrangører kan kartene også lastes ned digitalt. Furulunden-kartet med de 15 postene kan kjøpes i de to mandalsbutikkene Sport1 og Naturligvis eller hos Turistforeningen i Kristiansand.