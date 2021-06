Nær 21 måneder uten boksekamp

UTØVERBLOGG: For tredje gang har jeg fått kamptilbud fra dansk eller svensk promotor, men ingen dansk eller svensk bokser vil møte meg i ringen. Første gang jeg fikk kamptilbud om nordisk tittelmatch av en dansk promotor var i oktober 2020, og jeg takket selvsagt ja.

På grunn av avtale mellom promotor og dansk tv måtte den ene bokseren være dansk. Men ingen dansk bokser ville stille til kamp. Jeg har utfordret alle de danske bokserne i weltervekt og superlightvekt. I mai i år fikk jeg kamptilbud i Sverige på en proffgalla mot en ubeseiret svensk bokser. Jeg var klar, men den svenske nevekjemperen takket nei.

For noen uker siden fikk jeg nok et kamptilbud i Danmark som «undercard» til verdensmesteren Dina Thorslund 25. juni. Den matchen min skulle være mot den danske bokseren Frank Madsen (6-1.). Jeg takket ja og signerte kontrakten. Men noen dager sendere trakk Madsen seg fra kampen.

Jeg må innrømme at det tærer på å få slike meldinger, særlig under en krevende koronasituasjon. Jeg har aldri hatt så lang ufrivillig kamppause som nå, nesten 21 måneder. Det er kjedelig at ingen i Norden i min vektklasse vil møte meg, men jeg prøver å ta det positivt. Jeg er best i min vektklasse og klassen over i Norden og derfor sliter jeg med å finne opponenter her.

Det ser imidlertid ut som om jeg kan få bokse en kamp i Riga, Latvia 17. juli, selv om min motstander ikke er bestemt ennå.