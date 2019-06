Tomålsscorer da Start 2 vant igjen

KRISTIANSAND: Lørdag ettermiddag var det klart for ny kamp på Sparebanken Sør Arena da Start 2 tok imot tabellnabo Vardeneset. Andrelaget kom fra en flott 0–2 seier borte Storm på mandag, og var naturligvis lystne på å fortsette seiersrekken.

Med hjemmekamp for A-laget søndag, kombinert med at skader og landslagsoppdrag gjør at A-stallen er ganske tynn om dagen, så stilte vi med et rent juniorlag mot Vardeneset. Fire av spillerne var faktisk førsteårs juniorer.

Målløst før hvilen

Etter 12 minutters spill kom kampens første sjanse da Kristian Strømland Lien dro av en Vardeneset-spiller rett utenfor 16-meteren, men skuddet strøk stolpen. Litt seinere fikk samme mann annullert et mål for offside etter et meget godt slått frispark fra Dirirsa Gamachis. Start var det førende laget i det som var en jevn første omgang, men det sto 0–0 da lagene gikk inn til pause.

Fakta: KAMPFAKTA Start – Vardeneset 4–1 Norsk Tipping-ligaen avd. 3 – Sparebanken Sør Arena Starts lag: Solås, Jørgensen, Rudi, J. Eftevaag, Myhre, Enersen, Hille, Gamachis, J. Ugland, Hodnemyr og Lien. Starts målscorere: Dirirsa Gamachis x2, Sturla Enersen og Jakob Ugland. Gult kort: Mikal Hebnes Olsen, Vardeneset. X

Det var ikke gått mer enn et par minutter av 2. omgang da kampens første mål ble satt i nettmaskene av Dirirsa Gamachis. Midtbanespilleren vant ballen høyt i banen og fosset framover mot 16-meteren før han satt kula kontant i venstre hjørne. Men Vardeneset svarte fort. Ti minutter seinere klarte ikke Start-forsvaret å klarere ballen bort etter en corner, og ballen endte opp hos Kristian Ågesen Håvarstein som curlet ballen i lengste hjørne fra skrå vinkel.

Ugland skjøt Start i ledelsen

Begge lagene hadde så sine sjanser i perioden som fulgte, men da det gjensto et kvarter dukket Jakob Ugland, hat trick-helten fra onsdagens G19-kamp, opp. Nok en gang vant Start ballen i gunstig posisjon, og Ugland drev framover før han skjøt inn ledermålet på lekkert vis.

I sluttminuttene rakk Sturla Enersen å øke til 3-1, før Gamachis fastsatte sluttresultatet til 4–1 med sitt andre mål for dagen.

– Elektrisk i garderoben

– Stemningen i garderoben akkurat nå er elektrisk, gliser Dirirsa Gamachis rett etter kampslutt. – Vi var nok ikke favoritter før kampen, i og med at vi ikke har med noen A-lagsspillere. Så det er rett og slett utrolig deilig å vise at vi ikke bare kan levere i G19-klassen, men også på dette nivået, sier tomålsscoreren.

– Tenker som et lag

Trener Adolfo Rodriguez var også meget imponert over det guttene leverte. – I dag er vi skikkelig fornøyde. Vi spiller kun med juniorer og viser at vi har noe i denne divisjonen å gjøre. Det er mye positivt som skjer utpå der i dag, sier Rodriguez, før han fortsetter: – Vi spiller kompakt som lag og er lojale mot kampplan. I dag er gutta flinke til å tenke – og spille – som et lag, noe som gjør at forestillingen blir så bra som den blir. Start 2 klatret dermed over Vardeneset på tabellen, og ligger nå på 9. plass i Norsk Tipping-ligaen avd. 3.

De avslutter også en strålende uke for utviklingsavdelingen, som med dette står med fire av fire seire denne uka.