Randesund-damer på opprykksjakt

KRISTIANSAND: Årets utgave av Randesund er ett år eldre enn forrige sesong, pluss at laget har fått noen forsterkninger. Vi har fått inn Anne Charlotte og Elisabeth Rosenvold som har spilt i 1. divisjon med Grane, og vi har fått inn Maja og Lisa Nordseth som har vært med på opprykk med Levanger og har bra erfaring fra både 1. og 2. divisjon. Disse tvillingparene vil forhåpentligvis bidra med mer rutine i et ellers ungt lag.

I tillegg til to tvillingpar, har vi fått inn Ingrid Vehusheia som var en viktig spiller for Grane da de rykket opp til 1.divisjon forrige sesong. Hun vil tilføre laget mye erfaring til tross for at hun kun er 19 år gammel, samt at hun er en meget sikker høyre kantspiller.

Ida Gabrielsen har returnert til RIL etter noen års opphold i Bergen, hvor hun har bidratt mellom stengene på 1. divisjonsnivå over flere år. Hun er – i likhet med tvillingparene – en av de eldre som skal bringe rutine og erfaring inn i gruppa. Så skal det sies at disse rutinerte spillerne fortsatt ikke er gamle med sine 23 og 25 år.

Solid treningsgruppe

Vi har fått en meget solid treningsgruppe på 24 spillere som skal bidra i 2. divisjon, 3. divisjon og Lerøy-serien. Vi har mange spillere som kjemper om å starte 2. divisjonskampene, en konkurranse som vil gjøre at spillerne pusher hverandre og blir bedre hele tiden.

Denne treningsgruppa på disse tre arenaene skal ha samme type spill, systemer, verdier og regler. Det er ett lag, med forskjellige kamparenaer.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Skjermdump handball.no

Vi har ambisjoner om å rykke opp til 1. divisjon allerede i år. Noen mener det muligens er litt vel optimistisk, men jeg syns det er det eneste målet en kan sette seg med den spillergruppa som vi har blitt. Vi har et ekstremt dyktig 01-kull som er blitt ett år eldre, samt flere viktige bidragsytere som er kommet før årets sesong. Hvis alt går etter planen og vi fortsetter progresjonen vi har hatt til nå, skal vi bli et tøft lag å møte for samtlige 2. divisjonslag.

Bred stall

Vi har en bred stall i år, og nivået på spillerne er svært jevnt. Klarer vi å få en god struktur bakover, har vi noen meget gode treere i Kristine Thomassen, Mina Gregersen, Ingvild Westersjø og Hanne Byklum. Forsvarsspill blir nøkkelen til å ta nok poeng. Forrige sesong var RIL det laget med flest scoret mål, men samtidig det laget med flest innslupne. Klarer vi å ligge på 23–24 baklengs per kamp, skal vi klare å ta seieren.

2.div er helt åpen i år. Tidligere har man hatt klare favoritter på forhånd, men i år er det mer åpent. SIF er alltid en utfordrer, Hinna kan bli solide. Våg så ordentlig skumle ut før de mistet det som ville blitt forsvarssjefen deres, og Pors har vært solide tidligere.

Topp trenerteam

Alt kan skje, men vi kommer til å gjøre vårt for å trene best, utvikle oss mest og vinne mest!

I tillegg til en bred tropp og god spillergruppe, må det også nevnes at vi er strålende trenerteam. Vi har Jørg Are Gjermundnes som bidrar med alt mulig, Mass Berg Johansen som bidrar med individuelt tekniske treninger, Louise Pedersen som for det meste tar seg av kantspillerne og Emilie Nordvik som jobber med linjespillerne. Det er alltid minst to trenere til stede på treningene og styret i Randesund har lagt til rette for en god arena for utvikling.