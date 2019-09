Arendal forsvarsløse mot serielederen

STJØRDAL: Om noen skulle vært i tvil: det er ingen tilfeldighet at Stjørdals Blink leder serien.

– De var bedre enn oss i alle spillet faser, erkjenner Steinar Pedersen etter at Arendal måtte reise hjem med 0–4 i bagasjen søndag.

Det var et sjokkresultat i manges øyne da Arendal tapte med de samme sifrene mot Stjørdals Blink i serieåpningen. Men utover sesongen har det altså vist seg at trønderne er råsterke og de har kvalitet i alle lagdeler.

– Nå tror jeg Stjørdals Blink rykker opp. De har mer kvalitet i laget enn Kvik Halden, og det er de to lagene det står mellom, mener Steinar Pedersen som ikke ser noen grunn til å dvele ved opplevelsen på Blink-banen søndag.

– Vi gjør unødvendige feil og serverer Stjørdals Blink det første målet ved å spille på oss et helt unødvendig brudd på egen halvdel. Men det er ikke bare for enkle baklengsmål som gjør at vi taper i dag. Stjørdals Blink framstår som mer sultne enn oss, de vinner alle de avgjørende duellene og de har et sterkt kollektiv som blir bedre av noen svært gode enkeltspillere, oppsummerer Steinar Pedersen.

Stjørdals Blink tok ledelsen midtveis i 1. omgang – og målet kom faktisk i en fase av kampen der Arendal så ut til å ha kommet inn i kampen. Det ble skapt målsjanser og Arendal fikk i perioder etablert spille på motpartens banehalvdel, men så satte hjemmelaget inn 1–0 etter å ha blitt forært ballen av et Arendal-lag som mot normalt var svært upresise i mye av pasningsspillet.

Til pause sto det 3–0 til Stjørdals Blink og bare åtte minutter etter hvilen kom 4–0. Da ble resten av kampen en transportetappe – og hjemturen lang for Arendal.

PS! Arendal ligger på 8. plass med 29 poeng etter 21 kamper.