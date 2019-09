Det var en varm og knusktørr konkurranse i La Nucia, rett ved Benidorm. Det har vært mye opp og ned med resultater i VM, men det har vært et lærerikt år for Jarand-Mathias.

Lørdagen var det klart for kvalifisering. Jarand-Matias kjørte en helt ok Q1, men kjørte mye fortere i Q2 så han fikk en veldig ideell startposisjon for løpsdagen søndag.

Søndag var det duket for årets siste runde og Jarand-Matias var klar til kamp. Det var veldig vanskelige seksjoner. Jarand-Matias fikk ikke alt til å klaffe, så det ble ingen VM-poeng denne sesongen. I helgens konkurranse ble det en litt skuffende 23. plass.

Vi ser fram til førstkommende helg, der Jarand-Matias skal representere Norge i Lag-VM. Vi vil takke alle samarbeidspartnere, sponsorer, familie og venner for all støtte gjennom sesongen.