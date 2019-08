Agder dominerte NM i bridge

I Agder har vi i en årrekke vært bortskjemte med sterke sportslige prestasjoner ved bridgebordet. Mange kjenner spilleres om Helge og Roald Mæsel, Tom Høiland, Ann Karin Fuglestad og Marianne Homme. Men årets festival brakte suksess for enda flere av våre lokale spillere.

Norsk Bridgefestival

Årets Bridgefestival ble arrangert i Drammen fra 2–10 august. Årlig arrangeres de fleste av de nasjonale mesterskap nettopp i denne uka og da møtes bridgespillere fra hele Norge for å kjempe om medaljer. Med nesten 500 spillere i aksjon på samme tid var Drammenshallen fylt opp av bridgebord hele uka.

Dette er en massemønstring som krever god logistikk fra arrangør, men alt gikk som planlagt og det var god gjeng fornøyde bridgespillere som reiste hjem etter endt festival. Det konkurreres i klassene Mix, Damer, Veteran og Åpen. Agder vant medalje i alle klasser!

Mix-klassene

Første turnering var NM Mix Par. Her kjempes det parvis med en mann og en kvinne i hvert makkerpar. Med 376 spillere til start er dette den største turneringen på Bridgefestivalen. Etter en dramatisk innspurt kunne Egil og Marianne Homme fra Kristiansand løfte armene i været og ta imot hyllest som norgesmestere. Egil og Marianne har i mange år utgjort et av landets sterkeste makkerpar i miks. Selv om seieren ikke var uventet er det like fult svært gledelig at de vant årets mesterskap.

Norsk Bridgeforbund

Neste turnering var NM Mix Lag. Her spiller to makkerpar på lag med en mann og en kvinne i hvert makkerpar. Også dette var en stor turnering med 360 spillere til start. Helge Mæsel og Åse Biribakken fra Farsund ledet hele turneringen og vant i suveren stil på lag med Sam Inge Høyland fra Grimstad og Anna Malinowski fra Ski.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Vegar Næss

Åpen Klasse

Så var det duket for den kanskje mest prestisjefylte turneringen, NM Monrad Par. Dette ble en spennende turnering hvor flere makkerpar vekslet på å lede. Men til slutt var det kristiansanderen Geir Brekka i tospann med Øyvind Saur fra Gjøvik som sto igjen som norgesmestere.

Veteraner

188 spillere stilte til start i NM Veteran. Her må spillerne være 65 år eller eldre. Brødrene Helge og Roald Mæsel fra Farsund og Kristiansand spilte seg pent inn til bronsemedalje og bekreftet dermed at formen er i rute. De skal representere Norge når VM spilles i Kina i slutten av september.

Norsk Bridgeforbund

Dameklassen

Også i NM Dame Par var det godt oppmøte med 120 spillere. Lise Blågestad, opprinnelig fra Arendal, men bosatt i Oslo, ble norgesmester sammen med Gunn Helness fra Oslo. Tonje Brogeland fra Flekkefjord kapret sølv.

Alt i alt var det en svært bra NM Uke for Agders spillere. Dette lover godt for den kommende sesong hvor våre spillere forhåpentligvis vil spille Agder enda lengre fram på bridgebordet.

Norske landslag med sørlendinger

Neste store mesterskap kommer allerede i september når de norske landslagene for Veteran, Damer og Åpen klasse skal kjempe for Norges ære i VM som arrangeres i Wuhan i Kina. De norske lagene har selvsagt spillere fra Agder så det er all grunn til å følge med når VM starter 14 september.

Nils Kvangraven

Les mer om Bridge på www.bridge.no og www.bridgefestival.no for å se fullstendige resultatlister og mer informasjon om bridgefestivalen.