Historisk god trialkjøring av Vold Gunvaldsen

GRIMSTAD: Team Vold Gunvaldsen er superfornøyd etter helgen. Selv om det var regn om nettene og gjorde forholdene terrenget svært glatt, stoppet det ikke teamet fra å innkassere meget gode plasseringer.

Lørdagen startet den tredje norgescuprunden med et pang på hjemmebane. Selv det var glatte forhold, fant Jarand-Matias grep der det ikke var. Han kjørte solid og lå på andreplass etter første runde. Selv om han gjorde noen småfeil, holdt han hodet kaldt og endte som nummer to. Det var en stor glede med hans første pallplass som senior. Det har aldri skjedd før at en utøver fra Grimstad Trialklubb har tatt en pallplass på dette nivået.

Storebror Jacob-Olaus (23) kjørte to jevne runder og endte på sjuendeplass. Mellomstemann Nils-Johan (21) hadde en tung dag på hjemmebane, og måtte ta til takke med en åttendeplass.

Søndagen var det duket for den fjerde norgescuprunden. Regnet hadde stått på om natten og på nytt gjort det svært glatt. Jarand-Matias fikk motorproblemer tidlig i løpet og brukte lang tid på å fikse det. Men det skulle vise seg at det kunne være et fortrinn, ettersom sola kom fram og fikk tørket opp seksjonene. Han gjorde to svært kostbare feil som kostet han andreplassen, men han er strålende fornøyd med en tredjeplass.

Nils-Johan fikk sin revansje over storebror og slo til med en sjetteplass. Han kjørte godt gjennom hele dagen og det ga uttelling. Jacob-Olaus hadde ikke en toppdag, men selv om det var noen småfeil, tok han en ny sjuendeplass.

Teamet vil takke alle som kom å så på. Vi vil også takke alle våre sponsorer, familie og venner. Vi ser fram til VM-runde i Nederland kommende helg.