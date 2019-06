Gladiators spiller om NM-finale

KRISTIANSAND: Etter fem år tok Kristiansand Gladiators i år steget tilbake til eliteserien. Med tredjeplass i grunnspillet har vi nå vist hvor vi hører hjemme. Lørdag kan det gå helt til NM-finale.

Gladiators begynte forberedelser for retur til øverste nivå etter sesongen i 2018. Fotballtrening, fysisk trening og rekruttering er alltid en viktig del av sesongen, ikke minst når å gå opp en divisjon i ligasystemet. I 2019 brakte vi inn en svensk hovedtrener (Leo Billgren) og en svensk quarterback (Dennis Isberg). I kombinasjon med ferdigheter og talent som finnes lokalt hadde klubben nå satt seg i en god posisjon før eliteserien 2019.

Forberedelser begynte med en treningsleir i januar i Sørlandshallen og deretter kamforberedende teoriopplæring på Karuss. Målet var klart: en retur til ligaen der du kan utfordre alle lagene og vise at du hører hjemme på høyeste nivå i amerikansk fotball i Norge.

Overbevisende start

Vi startet sesongen med hjemmekamp mot Olavs Menn fra Sarpsborg, og retur til den øverste divisjonen var vellykket. Gladiators vant overbevisende 37–6 i en kamp hvor vi vartet opp med aggressivt spill i forsvar og et eksplosivt angrepsspill. De to neste kampene var tøffere: kamper borte mot seriens to viktigste favoritter, Oslo Vikings og Eidsvoll 1814's.

Mot Oslo Vikings begynte Gladiators på den beste måten og ledet tre ganger i kampen, men kunne ikke motstå sterke vikinger mot slutten. Gladiators måtte reise hjem med et 19–34-tap, men også med en følelse av kunne slåss helt i toppen. I bortekampen mot Eidsvoll startet gladiatorene svakt og la under med store sifre tidlig i andre omgang. Så hentet vi inn til 26-28, før Eidsvoll tok en sikker seier 26–49.

Ukene etter var det tøffe kamper på Østlandet, og vi kom på vinnersporet hjemme mot Vålerenga (40–13) og borte mot Sarpsborg (27-21). Dermed var Gladiators sikret minst tredjeplass i serien før siste grunnspillkamp kamp, hjemme mot Eidsvoll. Det var en liten sjanse til å klatre forbi Eidsvoll og få andreplass i serien, med minst 24 poengs seier. Det ble ikke slik, og Eidsvoll vant, selv med godt spill av Gladiators (28-36). Dermed ble Eidsvoll nummer to i serien og fikk hjemmebane i semifinalesluttspillet.

Etter tredjeplass i eliteserien spilte vi kvartfinale mot Sand/Nidaros, som ble en ganske ensidig affære. Til tross for noe uforsiktighet hos oss, kunne vi ta en sikker 62-6-seier, etter spesielt glimrende defensivt spill. Dermed venter nå en semifinale mot Eidsvoll og eventuelt Oslo Vikings eller Sarpsborg i NM-finalen 6. juli.

Underdogs i semifinalen

Eidsvoll har favorittstempelet, etter å ha slått oss i to poengrike kamper. Nå er det virkelig tid til å ta steget opp et nivå både individuelt og som lag.

Det er primært offensivt at Eidsvoll har imponert, med et stort antall playmakers, og en svært kompetent offense-linje. De ble nummer to i serien etter bare ett tap i en jevn kamp mot Oslo Vikings.

Defensivt er Eidsvoll meget solid, med god størrelse og god takleteknikk. Mann får ikke mye gratis verken på bakken eller i lufta. Under deler av kampene har vi vært i stand til å produsere, men har vært for ujevne til å slå Eidsvoll.

I begge tidligere møter har vi skutt oss selv i foten ved å havne under med for store sifre i første halvdel av kampen. Selv om vi har spilt mye bedre utover kampen har vi aldri klart å hente inn forspranget. Dette må endre seg i semifinalen, som har kampstart lørdag klokka 14.

Våre fokusområder:

– Bedre variasjon i det defensive spillet

– Det laveste nivået i angreps spillet må vare heves.

– Minimere feil og dommerstraffer pga. feil

Gladiators starting Offense:

QB: Dennis Isberg

RB: Levan Abramishvili

WR: Jesber Johnsen

WR: Gjøran Thomassen

Slot: Simen Leikanger

Slot: Lasse Åberg

OL: Jermund Vigemyr

OL: Tom Vestby

OL: Leif Miranda

OL: Sindre Gjelsten

OL: Anders Ham

Gladiators starting Defense:

DL: Olav Ødegaard

DL: Jermund Vigemyr

DL: Kasper Skjelbred-Knudsen

DL: Kristian Kampen

LB: Kay Tobiassen

LB: Eirik Lunde

DB: Ole Falch Skaran

DB: Sondre Eliassen

DB: Lars Erik Thorsen

DB: Lennart Rigadis

DB: Vetle Fosser

Skador/Frånvaro:

Andreas Nordby, DB

Ståle Skjævestad, RB

Alexander Inzunza, DL

Mathias Bue, LB