NM-trøbbel for Egeland

Den 3. NM runden i rallycross ble i helgen avholdt på Vinjarmoen motorbane. Skuffelsen fra den forrige NM-runden hadde de lagt bak seg og teamet Egeland Motorsport var både forberedt og motivert – nå skulle de ha revansj.

Sigurd Erik Egeland sier at teamet endelig har funnet det riktige oppsettet på rallycrossbilen. Han gjorde det meste riktig i starten, men det gikk bare ikke fort nok. Og selv om tidene i de innledende omgangene ikke var noe å skryte av, så holdt de akkurat til en B-finale.

Tilskuere og teammedlemmer øynet lenge håp om oppkjøring til A-finale. Egeland slet derimot med nye utfordringer. Omtrent halvveis i finalen var det så godt som null servo og Mazdaen ble fryktelig tung å styre. Etter målgang viste det seg at utfordringene skyldtes at både dynamoreim og vannslangen til motoren var gåen. Det ble likevel en 4. plass i B-finalen og en 8. plass totalt.

I NM-sammendraget ligger Egeland nå på 5. plass. Likevel, vi er ikke langt unna der vi ønsker å være – konstaterer Egeland. I fjor lå vi nede på 7. plass mot slutten av sesongen – og takket være 2. plassen fra finaleløpet kom vi oss opp på en 5. plass. Nå er vi halvveis i sesongen, så det kan skje mye ennå.

Anne Beth Mål Arntzen

Teamet er for øvrig ved godt mot, og til tross for store forsinkelser under arrangementet, samt brann på naboens depotplass, mener samtlige teammedlemmer at det har vært nok enibra helg. De vet godt hvor fort alt kan snu i motorsporten, og forsøker å holde fokuset på det positive. De ønsker også å rette en stor takk til alle som bidrar, som heier og som står like trofaste på sidelinjen – selv i motgang. Nå tar derimot Egeland og teamet sommerferie fra norgesmesterskapet men lover å komme sterkere tilbake til den fjerde NM-runden, som kjøres 10.–11. august på Grenland Motorsportsenter.

