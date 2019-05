GOL: Gimletroll har produsert godt med sjanser i alle kamper vi har spilt i år, og kunne foran bortekampen mot Hallingdal vise til et snitt på tre mål per kamp, noe som absolutt er godkjent. Målene har kommet i alle former og varianter, og mot Grei 2 for ei stund siden scoret vi endog tre mål som ikke engang var ment som skuddforsøk ...

Slik var det ikke mot Hallingdal Kristi himmelfartsdag. Sjanser ble produsert på løpende bånd, men enten sto hjemmelagets sisteskanse Lillian Holden i veien, eller så var det stengene eller forsvarsspillere som reddet når keeper for en sjelden gang var utspilt.

Forspilte sjanser

Vertene spilte kanskje med en englevakt i sine bakre rekker, for ballen så aldri ut til å sprette vår vei på himmelspretten. De første 30 minuttene spilte vi likevel himmelsk bra, og skulle selvsagt avgjort kampen allerede da. I stedet begynte frustrasjonen å bre seg etter hvert som sjanser ble forspilt, og spillet jevnet seg ut.

Anders Jensen

I andre omgang spilte vi litt for direkte, og var ikke tålmodige nok. Vi burde ha vridd spillet mer og brukt ballen enda bedre. Likevel hadde vi et spillemessig overtak det meste av tiden, og Hallingdal skapte ikke mer enn to-tre gode sjanser.

På en av disse tok de likevel ledelsen tidlig i andre omgang, etter at vi mistet ballen på midtbanen. Typisk nok hadde keeper Line Sannæs Kristiansen et par fingre på ballen, men det var akkurat ikke nok til å holde den på rett side av målstreken.

Lønn for strevet

Samtidig fortsatte vi å kaste bort muligheter i et rasende tempo, og det var vel ikke så langt unna at jeg hadde blitt gal på Gol ...

Heldigvis dukket innbytter Emma Sannæs Kristiansen opp med litt over ti minutter igjen, sånn at vi i hvert fall fikk litt lønn for strevet. Erica Nystøl la inn, og Emma fikk lagt ned ballen med motspiller i rygg, vendte og chippet den i mål fra fem meter. Meget fortjent, og gøy for Emma som har vært ute med en ankelskade i halvannen uke.

Underlig nok klarte vi ikke å sette inn en real sluttspurt etter dette, og i stedet hadde faktisk Hallingdal initiativet de siste ti minuttene. Kanskje ble frykten for å tape større enn ønsket om å vinne i en kamp der alt virket å gå imot oss. Kanskje ikke så rart når HFK-målvakten slår til med åtte kvalifiserte redninger og vi treffer stengene tre ganger ...

Roar Tolfsen

Selv om vi måtte nøye oss med uavgjort, var det betryggende å se nivåforskjellen på lagene, og med normal effektivitet ville vi vunnet med utklassingssifre. Vi bør ta mål av oss å være blant lagene som får spille opprykkskvalifisering, og med tre hjemmekamper på rad nå – mot Stathelle, Lier og Eik Tønsberg – har vi muligheten til å legge et godt grunnlag for nettopp det.

PS! Etter seks spilte kamper er Gimletroll nummer fem av 12 lag i 2. divisjon avdeling 2, med ti poeng.

Dagens Gimletroll

Emma Sannæs Kristiansen: Kom inn etter pause, og kriget inn en viktig scoring. Trygg med ball og god i kombinasjonsspillet. Gimletrolls beste.

Marit Eide: Veldig god fra start. Vant mye dueller på midtbanen, og fikk satt opp medspillere gang på gang. Vår beste spiller da vi var på vårt beste.

Karoline Fredriksen: Vant mye dueller og gjorde ting enkelt. Blant dem som holdt godt nivå i andre omgang, og ble et viktig bindeledd mellom forsvar og midtbane.