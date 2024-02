UTØVERBLOGG: I helgen deltok jeg i en av de mest utfordrende og spennende konkurransene jeg har vært med på: ATA Games 2024. Denne crossfit-konkurransen samlet ti gutter og ti jenter, hvor vi alle hadde brukt de siste fire månedene på å kvalifisere oss. Med noen av de beste utøverne i Norge, samt noen internasjonale deltakere, var konkurransen virkelig tøff.

Arrangementet, som ble avholdt over en intens lørdag, inkluderte seks ulike økter som testet alt fra utholdenhet og gymnastiske ferdigheter til styrke og koordinasjon. Hver økt krevde full innsats og fokus. Det var jevn konkurranse gjennom hele dagen og var spennende helt til siste slutt. Jeg ga alt jeg hadde og klarte å komme på toppen av pallen. Det var kjempegøy, da dette er min første seier i en individuell konkurranse.

Se video her:

Til vanlig er jeg fysioterapistudent på Oslomet. Når jeg ikke er der, er jeg ofte å finne på Crossfit Oslo. Der er jeg fem-seks ganger i uken og det fantastiske treningsmiljøet der har virkelig hjulpet meg mot å bli enda bedre. Der er mange av de beste utøverne i landet samlet og det har virkelig hjulpet meg å tatt steg videre. Jeg er omgitt av likesinnede individer som deler min lidenskap for sporten, og sammen pusher vi hverandre til å bli bedre og sterkere hver dag.

Dette bildet er tatt under NM-veka i fjor sommer.

Mitt mål har alltid vært å bli så god som mulig innenfor denne idretten, og ATA Games var et steg på veien mot å oppnå dette målet. Nå ser jeg frem mot neste utfordring: Crossfit Games Open. Der skal jeg sammen med to spreke damer og en annen kristiansander, Benjamin Boujar, prøve å kvalifisere meg til Crossfit Games i USA i august, som er et uoffisielt VM i crossfit.

Jeg ønsker å takke alle mine støttespillere, inkludert familie, venner, trener og lagkamerater, for all støtte og oppmuntring. Jeg gleder meg til veien videre og det blir spennende å se hvordan 2024-sesongen blir!