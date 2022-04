15-åringen fra Kristiansand har på kort tid rukket å imponere hele fotball-Norge. Med to mål på J16-landslaget, og ett for Amazon Grimstad i årets sesong var det bare snakk om hvilken klubb hun ønsket seg til. Og valget falt på Kolbotn.

– Vi vet det har vært enorm interesse for henne fra så å si alt av Toppserielag, så vi er veldig fornøyd med å lande en langsiktig avtale med henne. Kolbotn skal være et attraktivt lag når du er et ungt talent, så dette er en forankret strategi hos oss, sier sportssjef Marius A. Overmo.

Til Østlandets Blad utdyper han og sier at spillerne våre skal ha mye av æren for at hun valgte Kolbotn, samtidig som vi har bygget et godt og sterkt støtteapparat som kan utvikle unge talenter som både Martine og Carina Wik Alfredsen.

Om Martine sier Marius:

– Hun er en spiller vi har fulgt tett over lengre tid. Martine var med oss til Marbella på treningsleir, og viste allerede der at hun har kvaliteter som vi vil få nytte av med én gang, til tross for sin unge alder, med en fysisk og aggressiv spillestil.

Martine vil spille ferdig vårsesongen hos Amazon Grimstad før hun slutter seg til Kolbotn-troppen i løpet av sommeren.