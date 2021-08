Amazons femte strake seier

På Grei kunstgress var vi klare til å kjempe om poeng, og etter nok en god prestasjon av jentene lyktes vi og tok med oss alle tre poengene hjem til Grimstad. Hovedtrener Steinar Pedersen oppsummerer kampen slik:

– Vi kommer veldig godt i gang i kampen og scorer to mål på to minutter. To veldig fine hodestøt fra Kari og Marina etter gode innlegg i boksen. Vi har god kontroll på kampen og slipper til lite farligheter resten av første omgang.

– Andre omgang starter med en god mulighet for hjemmelaget, men Ina får blokkert avslutningen. Vi bruker ballen bedre i 2 omg. og skaper flere farligheter uten å sette scoringen som ville avgjort kampen, dessverre. Litt ut av ingenting scorer Grei etter en lang ball i bakrom med kvarteret igjen å spille. Da blir det litt mer hektisk avslutning på kampen enn nødvendig.

– Vi ror det i land igjen og tar med oss tre fortjente poeng hjem. Vi er inne i en hektisk kampperiode med cupkamper og seriespill, så vi må bare restituere fort og være klar til ny kamp allerede onsdag.

Målscorere: Kari Nicole Johnston og Marina Jensen.

Assists: Marina Jensen, Tuva Hodne.

Spillerbørs:

3 poeng: Kelsey Hood

2 poeng: Marina Jensen

1 poeng: Kari Nicole Johnston