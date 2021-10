Ny målfest for Søgne

SØGNE, KRISTIANSAND: Søgne møtte Fløy 2 i det de fleste trodde på forhånd skulle bli en tett kamp. Og første omgang var både jevn og god fra begge lag. Hjemmelaget kom best i gang, og hadde store sjanser de første minuttene. Og etter kun tre minutter fikk Søgne frispark fra ca. 25 meter. Kveldens kaptein Ditlef Ueland ladet kanonen, og satte ballen vakkert i krysset, utagbart for keeper. Søgne har scoret flere flotte mål i år, men denne kanonen er nok på listen over de aller beste denne sesongen i 4. divisjon.

Ditlef selv kommenterte etter kampen at han skjønte ballen ville gå i krysset samme sekund han traff ballen. Utover i omgangen produserte begge lag gode angrep, og publikum fikk se en underholdende kamp. Halvveis i omgangen kom det et kraftig uvær, med lyn, torden, vind og regn. Lagene taklet uværet godt, og fortsatte å spille godt under vanskelige forhold.

Flott enkeltmannsprestasjon

Om 1. omgang var bra, var 2. omgang strålende. Søgne var solide bakover, og stanset Fløy gang på gang. Fremover på banen var Søgne i en klasse for seg. Publikum som var igjen i andre omgang fikk se et strålende angrepsspill fra hjemmelaget de siste 45 minuttene. Og regissøren for det meste var Markus Aamodt. Etter 60 minutter gjorde han alt selv da han plukket opp ballen etter klabb og babb ca. 25 meter fra Fløys mål. Markus forserte tre Fløy-spillere med ballen klistret til foten, før han elegant satte ballen i det lengste krysset. En glimrende prestasjon!

Utover i omgangen kom sjansene på løpende bånd. 3–0 kom etter 71 minutter. Daniel Aamodt ble spilt fri fra midtbanen, og hadde fri passasje mot mål. Han gikk klokt og dro på seg to forsvarere, før han elegant la ballen lavt bakerst i feltet der Magne Karlsen var godt plassert og satte inn sitt 9 mål for sesongen. Et klasseangrep!

Innbytter fullførte festen

To minutter senere fant Markus Aamodt Sander Tønnessen på gjennomløp. Sander kronet en flott kamp for sin del med å sette ballen til side for keeper. Kampens siste mål kom i det siste spilleminuttet. Kevin Vigebo var kommet inn som innbytter, og viste at han har en god venstrefot. Han var selv ikke fornøyd med treffet, men likevel var det godt nok til å fastsette sluttresultatet til 5-0.

Med dette er Søgne fremdeles på tabelltopp når det gjenstår to kamper å spille. Mot Fløy 2 var laget gjennomført godt, og samtlige spillere får mer enn godkjent i dag. Men om noen skal trekkes frem, var Markus Aamodt igjen Søgnes beste, og var i en egen klasse på banen i dag. Midtbanemakker Ditlef Ueland var også solid. I tillegg til å score et fabelaktig mål på frispark, la han ned utallige meter på midten. Også Sander Tønnessen var svært positiv, og forsvaret var i tillegg nærmest plettfri. Og det skal nevnes at Fløy leverte mye bra til tross for stortapet.

Fornøyd trener

Hovedtrener Stefán Gíslason har denne kommentaren etter kampen:

– Det var en bra gjennomført kamp i kveld. Fantastisk innsats og arbeidsmoral var grunnlaget for disse tre poengene. De beste seirene er også de kampene der du må jobbe virkelig hardt før det løsner og målene kommer.

Når åtte av ti kamper er spilt, leder Søgne sin avdeling seks poeng foran Vigør som har én kamp mindre spilt. Søgne har også foreløpig en klart bedre målforskjell enn Vigør. Vigør spiller sin hengekamp mot Kvinesdal kommende fredag. Alt i alt er det opp til Søgne selv å avgjøre dette, og vi ser frem til de to siste kampene i dette grunnspillet. Først en meget viktig bortekamp mot Lyngdal kommende mandag og deretter mandag 18. oktober hjemme mot Giv Akt.

