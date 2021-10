Overtidsscoring ga Arendal-poeng

LARVIK: Ubegripelig uflaks eller uvanlig uttelling? Uansett: når Arendal spiller kamper denne sangen, er det ikke usannsynlig at det ender med U. Mot Fram ble det 1–1.

Ingen har tapt færre kamper enn Arendal i Postnord-ligaen avd. 2 denne sesongen. Men det er relativt mager trøst, når Arendal samtidig nærmer seg en eller annen rekord i uavgjortkamper. Fløy, som ligger under nedrykksstreken, har i likhet med Arendal ni uavgjortkamper – men disse lagene er også i særklasse når det gjelder å avgi poeng i kamper man ikke taper ...

En trend

– Det er blitt en trend, erkjenner Arendal-trener Roger Risholt og fortsetter:

– Og det er ingen tilfeldighet at det er slik. Vi mangler evnen til å bikke jevne kamper i vår favør. Altfor ofte opplever vi at motstanderne jubler over uavgjort mot oss, mens vi går skuffet av banen med bare ett poeng.

Lørdagens oppgjør mot Fram karakteriserer han som en OK prestasjon.

– Men det var ikke godt nok til å ta tre poeng. Vi prøver i det minste og gjør det vi kan, uten at det hjelper oss når poengene skal telles opp, sier Risholt.

Åpen kamp

Mot Fram var det stort sett en åpen og jevnspilt – men ikke velspilt – kamp. Tross store nedbørsmengder de siste dagene, fremsto gressmatten på Fram stadion veldig bra. Men ingen av lagene grep muligheten til å spille festfotball, tross de gode rammene rundt kampen. – Det ble altfor mange feilpasninger og balltap, konstaterer Roger Risholt – om begge lag.

Veldig mange store målsjanser ble det heller ikke. Før pause noterte Arendal-treneren seg for en stor Fram-sjanse og tre-fire brukbare muligheter for Arendal, uten at det ga uttelling.

Kampens første mål kom først etter 79 minutter. Og det var Fram som fikk uttelling etter en corner.

Uttelling på overtid

I et forsøk på å snu kampen ofret Arendal stadig mer for å skape trykk fremover i banen og på overtid fikk laget endelig uttelling.

– Jeg synes det var vanskelig å se hva som skjedde i situasjonen rundt scoringen. Først gjør Fram-keeperen en meget god redning på en avslutning som jeg tror var fra Andreas Hellum. Det blir en uoversiktlig situasjon på returen og jeg trodde først det endte med corner. Men Andreas van der Spa er oppe i duellen og får satt ballen i mål fra kort hold, muligens via en Fram-spiller, forklarer Roger Risholt.

Alt fremover

Da var det spilt over 90 minutter. Arendal kastet alt fremover mot slutten av kampen for å sikre alle tre poengene.

– Vi spilte 3-4-4 mot slutten for å få trykk mot Fram-målet, men klarte ikke å få uttellingen vi håpet på, oppsummerer Arendal-treneren, som ikke har gitt opp noe som helst når det gjenstår seks serierunder – vel vitende om at Arendal vant de seks første seriekampene etter sesongstart.

– Vi kan fortsatt ta 15 poeng på de fem neste kampene. Da tror jeg sesongavslutningen mot Egersund på Norac stadion kan bli helt avgjørende for plasseringen vi ender på, sier Roger Risholt.

