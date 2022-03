MONTENEGRO: - For en opplevelse det var å kjempe mot to av verdens beste boksenasjoner i samme turnering, sier Adam med et smil.

Sist helg gikk han to kamper i vektklasse 75 kilo i verdenscupstevnet «Adriatic Pearl Montenegro». Adam ble nest beste bokser i sin blant de ni utøverne i denne vektklassen. I sist utgave av dette stevnet var det hele 25 utøvere som tok medalje i det påfølgende junior-VM, og 11 av dem tok gull, så her er nivået høyt.

Pangstart

Først vant han en hard kvartfinale mot en meget erfaren nevekjemper fra Kasakhstan. Han har tidligere tre gull og to sølv fra kasakhstansk mesterskap. I semifinalen ventet en serbisk motstander. Her gikk Adam videre på walkover, da opponenten trakk seg fra oppgjøret.

I finalen ventet en bokser fra Cuba med over 300 kamper på cv-en. Han er ti ganger kubansk mester og tre ganger mester i Pan-American Games.

Norges Bokseforbund rapporterte følgende fra finalekampen:

«Adam gikk offensivt til verks og prøvde virkelig å vinne kampen. Fine venstre kryss gikk inn og han traff også flere ganger med jab-en til kroppen, men klarte kanskje ikke å følge opp godt nok der. Første runde endte 4-1 til Cuba. En mer aggressiv Adam kom ut i andre runde og han prøvde virkelig å ta tak i kampen og skape gode sjanser.

Det bølget fram og tilbake og Adam var hele tida med. Dessverre endte runden 3-2 til Cuba og muligheten for seier er minimal før den tredje runden. I den tredje runden var der mye rot fra to slitne boksere, og Adam fikk et litt ufortjent poengtrekk for lavt hode. Det spilte ingen rolle for resultatet og Cuba tok en fortjent gullmedalje. Men Adam har vist svært god boksing, og det er ikke hverdagskost å få bokse mot både Kasakhstan og Cuba i samme turnering.»

Nordisk neste

– Dessverre gikk det ikke min vei denne gangen. Jeg prøvde alt, men denne gangen lærte jeg, og det er en del av reisen, sier Adam.

Nå ser han fram til nordisk mesterskap på Island om ei drøy uke.