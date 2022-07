BODRUM, TYRKIA: Med så mange utøvere fra over 60 nasjoner er dette verdensmesterskapet kjent som en av seilingens tøffeste konkurranser. Bare det å kvalifisere seg til VM er en prestasjon i seg selv. De fem beste seilerne på den norske rankingen var tatt ut til å representere Norge, og arendalitten Martinius Melleby Hopstock var en av dem. Lagleder for Norge var for øvrig ingen ringere enn den tidligere svenske olympiske gullmedaljevinneren i seiling, Fredrik Lööf.

Det er mange år siden en seiler fra Arendal har deltatt i VM for optimistjoller. Ikke bare klarte Martinius å komme på Norges landslag. Han leverte også veldig god seiling i den tyrkiske VM-byen. Etter seks dagers konkurranse og 12 regattaer endte Martinius på en sterk 36. plass.

Martinius har allerede neste års VM i Spania i sikte. Foto: Matias Capizzano

På telefon fra Tyrkia sier Martinius at han er fornøyd med mye av seilingen og at han har lært utrolig mye av å delta i VM. Han sier også at han håper å kunne kvalifisere seg til neste års mesterskap, som arrangeres i Spania.

– Jeg er veldig motivert for å trene hardt for å levere god seiling også der, understreker Martinius.

Nær 300 deltakere fra over 60 land deltok i VM i optimistjolle. Foto: Matias Capizzano

Vi i Arendals Seilforening er svært stolte over Martinius. Han har seilt mange timer her i Arendals skjærgård og ble nylig nummer tre i norgesmesterskapet på hjemmebane. Han har lagt ned en ekstraordinær innsats for å bli en av verdens beste seilere i sin klasse, samtidig som han har fått gode resultater på skolen og vært aktiv i andre idretter. Vi gleder oss til å følge Martinius på veien videre.

Vi har også mange andre flinke seilere i foreningen og om tre uker skal fire av Arendals Seilforenings jenter representer Norge i nordisk mesterskap i Finland. Vi håper de kan løfte hverandre frem og at Martinius og de andre kan være gode forbilder og inspirasjon for de yngre seilerne og de som har lyst til å begynne å seile. Foreningen vil også rette en stor takk til Carsten Hopstock, Martinius’ far, som de siste årene har lagt ned et utall timer som trener og å bygge opp et av Norges mest aktive barne- og ungdomsmiljøer for seiling.