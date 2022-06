Fabian Jeppestøl Engedal scoret sitt første A-lagsmål da Vindbjart vant 5–0 over et ungt Sarpsborg 08 2-lag.

VENNESLA: Med en skuddstatistikk på cirka 33-4 ble 5-0 ganske representativt for kampen. Seieren kunne sikkert blitt enda litt større, men hadde gjestene satt inn 2-1 da de spilte seg til noen sjanser mot slutten av 1. omgang, kunne det fort blitt litt mer spennende. I stedet satte vi inn et voldsomt press etter pause, og øket til 5-0 i løpet av et drøyt kvarter for å avgjøre kampen. Siste halvtimen ble mindre effektiv, men uten betydning for hvor poengene havnet.

Toppscorer

Robert Våge Skårdal er klubbens toppscorer så langt i år, og er det beste offensive våpenet vårt fra midtbanen. Mandag satte han inn mål nummer fire og fem for året. 1-0 kom etter ti minutter, ballen gikk mellom alle de tre fremste, Marcus Aslaksen, Anders Bjørge og Eirik Ryger, før sistnevnte la ballen til rette for et skudd fra Våge Skårdal i lengste hjørne. Bjørge ordnet 2-0 på egenhånd med et skudd fra hjørnet av 16-meteren, via en Sarpsborg-fot fikk ballen en perfekt bue over keeper.

Anders Bjørge i ferd med å legge til rette til skuddet som ga 2-0. Foto: Stian Bøe

Andre omgang startet med et frispark i tverrliggeren fra Våge Skårdal, og fortsatte med en kanonade mot gjestenes mål. En corner ble satt i mål av Fabian Jeppestøl Engedal, men avblåst for offside. Christian Beqiraj Follerås hadde plassert seg på bakerste stolpe, men avslutningen hans ble sleivet til sin midtstopperkollega i stedet for mot mål.

Daniel Tørressen Eikeland, vinner av mandagens bestemannspris. Foto: Stian Bøe

Bare et par minutter senere var duoen på riktig plassert igjen, og denne gangen kunne Jeppestøl Engedal juble lengre enn ett sekund. Han har spenst nok til å stå høyere enn andre kan hoppe, og stussen hans fra «Follis»’ opplegg ble til 3-0 og hans første scoring på A-laget. Våge Skårdal satte så inn 4-0 med tåa fra spiss vinkel, og Sander Barstad Bergan 5-0 alene med keeper kort tid etter.

Solide langskudd

Beqiraj Follerås var en av tre spillere som gikk ut etter 65 minutter. Han står fortsatt uten scoring i år, nå begynner han å bli litt desperat, to forsøk i dag fra 45 og 55 meter gikk begge nesten i mål. Han ble erstattet i midtforsvaret av Christian Urdal Hansen (18) som fikk nå sin debut på A-laget etter å ha spilt solid i 4.divisjon i vår.

Christian Urdal Hansen (med ballen) fikk ros av trener Jon Hodnemyr etter mandagens debut for Vindbjarts A-lag på Moseidmoen. Foto: Stian Bøe

Sjansene fortsatte å komme utover kampen, men nå var effektiviteten borte, og det ble ikke flere scoringer. Samtidig kom det heller ingen andre veien, og sesongens første smultring kan noteres. Seieren ble vår tredje for sesongen, sammen med like mange uavgjorte, og også tap plasserer det oss midt på tabellen en tredel ut i sesongen. Pors er neste motstander, i Porsgrunn til lørdag. Trener Jon Hodnemyr var fornøyde med et oppsving resultatmessig:

– Vi gjennomførte en solid kamp og opplever at vi er i god utvikling, til tross for varierende resultater til nå. Spesielt gøy med debutant Christian Urdal Hansen og Fabian Jeppestøl Engedal sitt første mål for A-laget.