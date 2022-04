Etter to år med pandemi og utsatt start, er det igjen klart for Fevik halvmaraton i april.

GRIMSTAD: IL Express håper mange løpere, uansett nivå, vil finne veien til Fevik stadion lørdag 23. april.

Nytt i år er at man kan løpe 5 kilometer dersom man synes 21 km er i lengste laget, eller rett og slett ønsker å teste formen på et kortere alternativ. Begge distansene starter på samme tid og sted. Løypa er relativt lettløpt og passer fint for de som vil debutere på halvmaraton. Halvmaratonløypa går delvis på asfalt, men følger også den nedlagte jernbanelinja langs idylliske Rorevannet, mens femkilometerløypa følger riksveien i 2,5 km før man snur og løper samme vei tilbake.

Etter løpet kan det kanskje friste med et forfriskende bad ved Strand hotell?

IL Express arrangerer også løpestevner på bane i mai, august og oktober, og det er løpetrening hver torsdag kl. 19 for de som ønsker hyggelig sosialt samvær kombinert med trening.

