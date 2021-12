Det var en stor glede for oss å kunne dele ut en sjekk til «Hjelp oss å hjelpe» for den flotte jobben de gjør.

Facebookgruppa «Lokalfotballen i Agder» ble startet for omtrent fem år siden av undertegnede, og har til formål å dele opplevelser og info fra spillere, fans, lag og dommere; det vil si alle i fotballfamilien i Agder. Det er nå over 5000 personer som er med i denne gruppa. Vi har tidligere samlet inn penger til gode formål i fylket, blant annet til Barnekreftforeningen.

I år valgte vi å gi vårt bidrag til «Hjelp oss å hjelpe» her i Agder som gjør en fantastisk innsats for de som trenger det hva gjelder mat, tøy, leker osv. I denne organisasjon jobber det mennesker med store hjerter som vil hjelpe de som lever på fattigdomsgrensen. Vi ble inspirert av Fædrelandsvennens nylige innsamlingsaksjon til denne organisasjonen og tenkte at dette ville vi også være med på!

Vi har samlet inn penger i ti dager og i dag var Kurth Kalsnes og jeg nede hos daglig leder Elisabeth Thorsen i «Hjelp oss å hjelpe» med en sjekk på 22.000 kroner. Vi håper det kan hjelpe litt med den flotte jobben de gjør for at hverdagen og høytiden for enkeltpersoner og familier blir litt lettere. På vegne av fotballfamilien i Agder ønsker vi en riktig god jul til dere alle!