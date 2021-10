Stortap for Vindbjart mot Sola

SOLA: Med null poeng hjem fra Sola, og Staal Jørpelands seier på Åkra er nok seriemesterskap og opprykk i år urealistisk for oss. Det er nå fire poeng opp til Staal, med kun tre kamper igjen. I tillegg gikk også Djerv 1919, Brodd og lørdagens motstander Sola forbi oss på tabellen. Sist kamp endte med tap på en uvant gressbane mot Vidar, mot Sola var det igjen naturgress, og godt vannet både naturlig og fra krana. Vi så umiddelbart at forholdene var vanskelig, Sola tok ledelsen 1-0 etter tre minutter, i denne situasjonen var det to glipptak i forsvaret vårt, muligens ikke avgjørende, men det skulle bli en gjenganger.

Testet skuddfoten

Ellers så kampen ut til å bli spennende, før det var gått et minutt hadde Sander Barstad Bergan klarert i siste hundredel foran eget mål. Magnus Langerud startet kampen med et veldig raid oppover høyresiden, men 45-graderen fra dødlinja ble stoppet. Kawsu Jabai prøvde skuddfoten noen minutter senere, men volleyen gikk noen meter utenfor. Utover omgangen så det ut som vi ble mer vant med underlaget. Magnus hadde et skuddforsøk med venstre som kommentatoren på Direktesport kalte relativt harmlaust,og Peiwast Hama slo et innoverskrudd frispark som Jakob Toft headet like utenfor målet. Etter et kvarters spill kom Sola farlig på høyresiden, og innlegget ble satt kun centimeter over. Foran avslutteren kastet midtstopper Markus Nyhus seg for å avskjære, men i stedet måtte han hjelpes av banen med ispose bak på låret. Lars-Georg Reinlund Sæther kom inn fra en allerede tynn innbytterbenk/kamptropp.

Fortjent utligning

Ti minutter før pause kom et fortjent utligningsmål. Daniel Tørressen Eikeland slo inn i bakrom, med riktig vinkel, til Kawsu som i duell med keeper og en forsvarer så vidt klarte å chippe ballen over og den endte i mål via stolpen. Dessverre holdt ikke 1-1 til pause, noen minutter før fløyta kom baklengsmålet som var dagens beste reklame for kunstgress. Lars-Georgs frispillingsforsøk ble brutt på midten, og han gikk rett i bakken da han forsøkte å rette opp dette. Sander Bjørnå kom alene mot Sondre Nordhagen og keeper, og da førstnevnte også skled, ble det enkelt å runde keeper og sende hjemmelaget i garderoben med 2-1. Et snaut kvarter ut i andre omgang kom en sjelden feil fra keeper. Solas toppscorer Simen Berntsen klarte å blokkere pasningsforsøket til Mathias, og kunne sette ballen i åpent mål. Ikke mange minuttene etter headet Runar Hansson inn 4-1 fra corner, og om ikke annet åpnet dette opp for å tømme innbytterbua. Keeper Mats Johansen Olsen fikk sine første minutter på A-laget, og på midtbanen kom Nikke Eidet og debutant Emil Lie (17) fra juniorlaget inn.

– Grove feil

Sander Barstad Bergan og Jakob Toft hadde skuddforsøk som var ganske nære, men poeng så aldri ut til være innen rekkevidde etter 1-3.

– Vi var ikke gode nok som lag i denne kampen, og gjorde i tillegg en del grove feil som kostet oss. Men det er ikke over, for det er tre seriekamper igjen. Det var positivt å få gitt spilletid til to mann i junioralder, som klarte seg bra, oppsummerer Vindbjart-trener Steinar Skeie.

