ARENDAL: I Roger Risholts kampnotater etter oppgjøret mot Strømmen, sto det hele 12 målsjanser til Arendal. Likevel vant Arendal «bare» 2-0 mot et Strømmen-lag som i etterkant av dette oppgjøret erkjente at deres mål for sesongen nå må bli å stabilisere laget i divisjonen - fordi avstanden til topplagene allerede er blitt for stor.

Storfornøyd

– Vi spilte en fantastisk god kamp, fastslår Arendal-trener Roger Risholt og utdyper:

– Vi eide kampen fra start til slutt. Strømmen hadde redninger på streken, vi hadde avslutninger i stolpen og Strømmen-keeperen spilte kanskje sitt livs kamp. Og det er slik vi ønsker å fremstå. Offensive og sjanseskapende der mesteparten av spillet foregår innenfor motstanderens 16-meter, oppsummerer han med en spissformulering.

Selv om Arendal dominerte i banespillet, gikk lagene likevel til pause på stillingen 0-0. Men 10 minutter ut i 2. omgangen gjorde Andreas Hellum det han liker aller best. Han dunket ballen bak motstanderens keeper etter fikst kombinasjonsspill. Dessverre måtte toppscoreren gå av banen med en liten akillesskade bare minutter senere, men Arendal fortsatte å kjøre kampen.

Uttellingen lot vente på seg, men i det 85. minutt kunngjorde speaker Per Thorbjørnsen at publikum hadde stemt frem Sander Lille-Løvø til dagens beste Arendal-spiller. Lynvingen med nummer 29 på ryggen takket for tilliten ved å sette inn 2-0 bare et minutt etterpå.

Burde scoret mer

– Tobias (Englund) fikk slått inn fra kanten. Jeg traff ballen litt rart, men det var akkurat nok til å bli scoring, sier Sander Lille-Løvø.

Sander Lille-Løvø (29) skapte mye trøbbel mot Strømmen. Foto: MW Media

Han følte selv han hadde enda større sjanser tidligere i kampen, uten å få ballen i mål.

– Min følelse er at jeg alene burde scoret seks mål i denne kampen. Men det var veldig artig i spille i dag. Og jeg tviler aldri på dette laget. Vi scorer i alle kamper, selv om målene satt langt inne i dag, sier han - og legger til at det er en ekstra trygghet å ha en stabil målscorer som Andreas Hellum i troppen:

– Han scorer jo uansett hvor mye spilletid han har i enkeltkamper.

Nå venter cupoppgjør mot Start på Norac stadion onsdag. Og lørdagens matchvinner er offensiv også foran den kampen.

– Vi spiller for å vinne hver eneste kamp, sier han.