Bronsemedalje til Brage Takle i NM

OSLO: Han fulgte dermed opp den flotte løpingen fra ungdoms-EM for et par uker siden.

Brage åpnet meget bra og lå lenge på en klar annenplass, men dessverre ble det noe tidstap på et par strekk mot slutten. Sprint er ofte sekundstrid, og Brage kom i mål ett sekund for sent til å ta sølvet, men det skilte bare ett sekund ned til 4. plassen også. Fredagens vinner Iver Dalsaune Thun fra Freidig var i en klasse ofr seg på fredag. Trygve Børte Nomeland ble nr. 27 i samme klasse.

Flott sprint-comeback

I H21 hadde Dag Blandkjenn en bra åpning, men i likhet med Brage fikk også Dag noen strekk mot slutten med for mye tidstap og endte på 7. plass. I mål skilte det åtte sekunder opp til pallen, som nok var målet. Sebastian Daland ble nr. 27. Etter noen års pause fra NM sprint var det gledelig at Marianne Andersen igjen stilte til start. Marianne viste at hun fortsatt kan sprintorientering og har god løpsstyrke og løp inn til en 5. plass i D21.

Gjerdepost til besvær

Lørdag var det duket for knockoutsprint, med innledende prolog, semifinaler og til slutt finale.

Brage løp en overbevisende prolog og var raskest, 11 sekunder foran annenmann. Trygve ble nr. 21 og dermed var begge våre H17-18-løpere videre til semifinaler. I semifinalen løp Brage nok et solid løp og hadde beste tid av alle i de 3 semifinalene. Trygve ble nr. 4 i sitt heat og kom dermed ikke videre.

I H17-18 var det totalt ti løpere som gikk videre til finalen. I finalen var Brage med helt i teten, men dessverre løp hele feltet feil på ett strekk mot slutten og måtte snu, dermed var Brage nesten bakerst og endte på en litt irriterende 7. plass. Trygve fikk en fin 12. plass, basert på plassering og tid i semifinalen.

Stang ut

I H21 løp Dag en god prolog og hadde 4. beste tid. Sebastian ble nr. 31 og kom dessverre ikke videre til semifinalen. I semifinalen lå Dag på 2. plass i sitt heat lenge, men så ikke en post og måtte stoppe og 2 løpere smatt forbi, dessverre klarte Dag bare å hente inn en og endte på 3. plass i sitt heat og ble slått ut. Dag ble nr. 7, da han hadde beste tid i semifinalen av de som ble slått ut.

Klubbrekord

Søndag var det mix-stafett med to damer og to herrer på laget. For første gang på noen år stilte vi med lag. Helen Palmer løp 1. etappe og beviste at hun fortsatt behersker sprintorientering selv om det er flere år siden hun la opp. Som aktive har hun løpt flere mesterskap for Storbritannia. Snaue to minutter bak teten sendte hun ut Brage, som leverte en super etappe og løp laget opp til 13. plass.

På 3. etappe overtok Dag som fortsatt klatringen og sendte Marianne ut på 11. plass. Marianne løp nok et kjempeløp og med nest beste etappetid på siste etappe sikret hun 6. plassen til KOK. Skikkelig gøy at vi endelig er med og kjemper høyt oppe på sprintstafett også!

Årets NM helg i sprint ble arrangert av Heming Orientering, og løpene gikk henholdsvis på Hovseter, Smestad skole og ved Frognerparken. Arrangørene fikk skryt av løperne for gode og utfordrende sprintløyper.

Løperne setter kursen mot Skien onsdag, for torsdag starter NM-uken med langdistanse.

Resultater

NM Sprint

NM Knockoutsprint

NM Sprintstafett

Eventor – Offisiell resultatliste for NM sprintstafett (orientering.no)