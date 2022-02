I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

FROLAND: Sist lørdag og søndag arrangerte Froland dette kretsmesterskapet i regi av Agder og Rogaland Skiskytterkrets.

Lørdag stilte 104 deltagere på sprinten og søndag var det 82 utøvere på fellesstarten. Deltagerne var fra Sandnes i vest til Gjerstad i øst. Det ble to meget vellykkede dager på det som var Marte Olsbu Røiselands aller første arena, der hun la ned utallige treningstimer før hun begynte i Sirdal.

Snø er det også nok av nå, og været viste seg fra sin beste side begge dagene. Løypene var godt preparert, og de mange utøverne kjempet virkelig godt.

Fra fellesstarten blant de eldste guttene. Stor spenning på stadion. Foto: Privat

To år uten konkurranser grunnet korona har vært tøft for skiskyttermiljøet, selv om det er en uteidrett. Lørdagen var det også stor stas at nevnte Marte fikk gull på miksstafetten i OL. Dette ble markert med flagg, bannere fra Team Olsbu og blide tilskuere fra øst og vest.

De skuelystne kunne kose seg med ekte frolandskaffe fra bålpanner, vafler pølse og hamburgere fra kiosken. Her var det fullt trøkk begge dagene. Froland skiskyttergruppe sier seg godt fornøyd med arrangementet, og takker både utøvere og publikum for en flott idrettshelg.

Ei av utøverne fra Birkenes i siget. Foto: Privat

Olav Bøylestad Landa, søskenbarn til Marte og Erik, ble overraskende kretsmester på fellesstarten i klasse G16 år. Der knep han seg foran sin arge konkurrent fra Sirdal, Marius Nygard Fidjeland, som sist helg vant Kvalfossprinten I Holmenkollen. Foto: Privat