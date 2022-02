Gabriel Ingebretsen ledet lenge lørdagens 10-kilometer, men måtte gi tapt for Vetle Fleget.

KRISTIANSAND: Det andre løpet i årets vintekarusell, med start og mål ved Kristiansand stadion, var en blaut og kjølig fornøyelse.

Akkurat som sist lørdag ble det spenning på 10 kilometer. Lenge lå en kvintett og kriget. Den ble redusert til en kvartett og på siste runde før mål var det en trio som kjempet om seieren. Gabriel Ingebretsen fra Kristiansand Løpeklubb dro feltet hele veien og på siste runden greide han å tilrive seg et lite forsprang. På oppløpssiden var det Vetle Fleget fra Kristiansandsand Løpeklubb som var sterkest og vant over Gabriel og Ståle Gjeldsten, også han fra Kristiansand Løpeklubb. Blant kvinnene var ikke uventet ultraløperen Grete Rugland fra Konsmo IL best med 46,09 minutter.

Grete Rugland i fint driv. Foto: Ivar Gogstad

På 3-kilometeren var det lite spenning. Her var Paul Ringot fra KOT helt suveren og løp inn på 9,57 minutter, mens Marie K. Malmgren fra KIF var like utilnærmelig på damesiden. Kampen om plassene bak på herresiden var beinhard og ble avgjort på de siste fem meterne, i favør av Erik Elias Fiskvik fra KIF med 13.34 foran Matteus H. Enge fra Vågsbygd Runners 13.36.

Paul Ringot mot mål. Foto: Ivar Gogstad

26 løpere stilte til start og av disse var det seks som ville prøve seg på 3 km, resten valgte den lengste.

Neste løp i vinterkarusellen 2022 går i Mandal lørdag 5. mars. Vel møtt!

Marie K. Malmgren rett før mål. Foto: Ivar Gogstad

2022 Vinterkarusell - 2. løp Kristiansand

3 KM

Gutter 15 - 16 år

1 Erik Elias Fiskvik 2 KIF 13.34

2 Matteus H. Enge 3 Vågs.Runner 13.36

Menn Senior/Junior

1 Paul Ringot 51 KOT 09.57

2 Edgar Ellertsen 6 Glencore 14.02

Damer Senior/Junior

1 Marie K. Malmgren 42 KIF 11.24

Menn mosjon

Kalle Glomsaker MHI deltatt

Glen Aateigen 4 Kr.løpklubb 12.40

10 KM

Gutter Junior

1 Herman Klatran 41 45.24

Menn akt. 23 - 34

1 Vetle Fleget 43 Kr.løpklubb 35.28

2 Gabriel Ingebretsen 46 Kr.løpklubb 35.34

3 Ståle Gjeldsten 56 Kr.løpklubb 35.59

4 Jørgen Henriksen 50 Kr.løpklubb 36.21

5 Stian Gitmark 54 Lillesand 40.25

6 Steffen Rudholm 47 Kr.løpklubb 64.45

7 Eirik S. Jensen 57 Lund deltatt

Menn vet. 35 - 39

1 John M. Lomeland 53 Kr.løpklubb 36.04

2 Arian Loshamn 49 Kr.løpklubb 36.42

3 Preben Rugholm 40 Kr.løpklubb 43.45

Damer vet. 40 - 44

1 Grete Rugland 61 Konsmo IL 46.09

2 Kristine N. Oftebro 60 Søgne 56.10

Menn vet. 45 - 49

1 Finn Kollstad 52 Kr.løpklubb 36.43

2 Ståle Thortveit 62 Kr.løpklubb 41.14

Menn vet. 55 - 59

1 Reinold Rønstad 44 Kr.løpklubb 44.31

2 Nils K. Aarsland 55 Kr.løpklubb 45.12

3 Jon Terje Ekeland 48 Nye Veier 48.17

Menn vet. 60 - 64

1 Kai Stokkeland 63 Kr.løpklubb 53.11