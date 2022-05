BLOGG: Uten breddeidretten, speideren, Røde Kors, Blåkors, Kirkens bymisjon, for å nevne noen!

Jeg har lyst til å rette en stor takk til alle de frivillige som hvert år gir av det mest dyrebare vi har, egen fritid, for å gjøre hverdagen og omgivelsene bedre for barn, ungdom og eldre.

Frivilligheten er en så stor del av hverdagen vår at vi ikke alltid legger merke til den. Men det er verdt å stoppe opp og sende noen gode tanker. Hverdagsheltene som frivillig hjelper de som sliter og har det tøft utgjør en forskjell, og er svært viktig.

Saken fortsetter under bildet.

Vi i DNT driver med friluftsliv, og tar bare på natur. Dette er svært viktig. Foto: Marius Dalseg Sætre

En kilde til bedre folkehelse

Vi i DNT Sør driver med friluftsliv og tar vare på natur. Kan det være så viktig da? Ja. Friluftsliv og natur er en fantastisk kilde til en bedre folkehelse, både fysisk og psykisk. Naturen er som en lykkepille uten bivirkninger. En flott arena for frikobling og rekreasjon, lek, læring og samhold.

For å nevne noen eksempler fra DNT Sør vil jeg trekke fram Seniorgruppa som ukentlig samler opptil 100 på felles nærturer, inkludering av innvandrere i tett samarbeid med andre frivillige organisasjoner, gratis ferieaktiviteter for barn og unge, hyttene Gammeløya, Tømmerstø og Tjortedal som kan gi gode sommerferieopplevelser for de som ikke har egne hytter og reiseplaner for sommeren. Tilbud som er avhengig av frivillige hender.

I sommer kan vi følge T-merka stier, krysse elver på trygge broer, overnatte på 550 hytter og spise boksemat fra proviantlageret. Og du trenger ikke dra til fjells, her i Agder er mange av hyttene ved sjøen. Alt takket være tusenvis av frivillige i DNT.

På grunn av tusenvis av frivillige i DNT har vi mulighet til å gjennomføre en rekke aktiviteter. Foto: Marius Dalseg Sætre

Markering

I år markerer frivillige organisasjoner, lag og foreninger, kommuner og samarbeidspartnere over hele landet Norges viktigste lagarbeid; frivilligheten. Dette skjer gjennom “Frivillighetens år 2022”. Først og fremst skal vi feire den enorme frivillige innsatsen som legges ned i Norge hvert eneste år. Og på søndag 22. mai er det DNT sin dag over hele landet. Vi feirer i Marvika i Kristiansand, og inviterer alle til «Vår DNT-dag» med aktiviteter for store og små.

Dette året er også viktig for å synliggjøre frivillighetens betydning for samfunnet vårt i stort – slik at vi får styrket frivillighetens rammebetingelser. Det er en viktig påminnelse til nasjonale og lokale politikere. Selve organiseringen av frivilligheten er i endring som alt annet. Det krever mer nå enn før grunnet flere krav til rutiner og rapportering. Penger til frivilligheten kan få langt større effekt dersom det blir lettere å få midler til organisering og forvaltning.

Fra dugnadstur til Svartenut. Foto: Levi Jansen

Håper på et bedre 2022

Jeg håper 2022 også blir et år hvor enda flere får lyst til å bidra – enten som frivillig, eller som medlem i en frivillig organisasjon. Husk at det er mange oppgaver man kan bidra med som frivillig, enten det er fysisk arbeid, lede turer eller drive styrearbeid. Det er ingen grenser for hva du kan bidra med! Så om du funderer på du kanskje du har lyst og mulighet til å bruke av din tid på frivillig innsats i for eksempel DNT, vil jeg gi deg fem gode grunner til å gjøre det:

Du bidrar til et bedre lokalsamfunn for alle Flere kommer seg ut i naturen, er aktive og får naturopplevelser for livet. Du blir del av et unikt fellesskap, får sosiale opplevelser og nye venner. Du kan bruke av dine ferdigheter på en ny måte eller lære noe helt nytt. Som del av frivillighet får du være ute i naturen.

Har du ikke mulighet til å være frivillig nå kan ditt medlemskap også bidra til mer frivillighet og et bedre tilbud.