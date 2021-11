Allerede to runder før serieslutt hadde Våg sikret seg årets kretsmesterskap i 5. divisjon for damer i Agder.

KRISTIANSAND: Det var med stor glede og entusiasme at damene i Våg entret gressmatta 18. august 2021. Endelig var det klart for avspark til første offisielle kamp på nesten to år. Det kan jo nevnes at Norge stengte ned like før vår første treningskamp i oppkjøringen mot 2020-sesongen.

Siden den dagen har breddeidretten for voksne vært pålagt restriksjoner. Damene i Våg har gjennom hele perioden vært aktive, positive, trent alternativt og med avstand. Det har vært imponerende med både oppmøte, innsats og glede i laget selv om det ikke kunne spilles fotball.

Allerede to runder før serieslutt hadde Våg sikret seg årets kretsmesterskap i 5. divisjon for damer i Agder. Det ble en kort sesong, kun åtte kamper gjennom høsten. Vågs damelag endte ubeseiret med seks seiere og to uavgjorte kamper. På disse kampene ble det scoret hele 59 mål og kun 4 mål ble sluppet inn. Den offisielle målstatistikken viser at det scores nesten like mange mål uavhengig av hjemme- eller bortekamp. De fleste på laget har fått gleden av å putte ballen i nettet minst én gang denne sesongen.

Det kan ikke sies at vi har hatt mange tilskuere på kampene våre i høst, men de som har møtt opp har vært vitne til ivrige spillere som har spilt underholdende fotball. Ved siste serierunde, mandag 1. november, møtte 21 engasjerte publikummere opp på Vågsbygd idrettsplass. De deltok med stor glede i feiringen av årets tittel etter en fartsfylt fotballkamp som endte med 9-1-seier mot Tveit/Just.

Som trener har det vært en sann glede å få spille sammen med og lede dette laget. Med mange spillere og få kampminutter har vi skapt et sunt og godt konkurransemiljø. Et miljø hvor alle er opptatt av å spille hverandre gode og å gjøre sitt beste!