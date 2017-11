Grimstad-hest trosset tåkehavet

DRAMMEN: I vinterhalvåret er tåka stadig en utfordring for både publikum og de aktive på Momarken Travbane i Mysen. Tirsdag kveld var intet unntak, og skodden lå tidvis så tett at man kun så hestene i korte glimt. Det gjorde sitt til at de vanlige TV-kameraene som benyttes for å filme travløpene måtte suppleres med et eget kamera i en følgebil på indre bane for å få dokumentert hendelsene.

Se Lille Bausa ta sin andre strake seier her i videoen fra Rikstoto Direkte:

De ytre forutsetningene brød imidlertid ikke Grimstad-hesten Lilje Bausa seg det minste om. Hoppa til Anita og Ida Kathrin Nielsen tok sin andre strake seier da hun innfridde sitt favorittskap i V65-2. Kusk Dag-Sveinung Dalen serverte fem år gamle Lilje Bausa et fint løp i rygger underveis, men måtte etter eget utsagn angripe litt tidligere enn han hadde håpet på.

- Jeg hadde håpet at vi kunne fått ligge litt lengre i rygger, i dag måtte hun gjøre langt mer enn sist. Jeg hadde en hest som rett og slett var best for dagen, fastslo den dyktige kusken i seiersintervjuet etter løpet.

Lilje Bausa travet 1.29,1a/2140 meter, ny rekord over mellomdistanse for sørlandshoppa.