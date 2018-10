Start G14 jublet for KM-tittelen

KRISTIANSAND: Årets G14 lag i Start er et lag som har spilt opp i 03-klassen i to år. Som 12-åringer spilte de opp i 13-årsklassen, og som 13-åringer spilte de opp i 14-årsklassen. Dermed har de fått god matching i disse seriene, og spesielt fysisk.

Foran denne sesongen var beslutningen å spille i egen klasse dette året. Å komme "tilbake" til egen klasse og vinne kretsmesterskapet har hele tiden vært en trigger i gruppen og noe alle har ønsket å få til. Vi lærte tidlig i år at vi ikke får noe gratis, og at ingenting går av seg selv, selv om man har vært vant til å spille mot eldre spillere.

Matchingen har vært god med mange jevne kamper. På våren ble det både seire, uavgjorte og tap. Inn mot høstsesongen har fokuset alltid lagt på den neste treningen, og den neste kampen. Spillerne har hatt en utrolig bra tilstedeværelse, og lært seg at det eneste som gjelder er en trening/kamp om gangen. Det nytter ikke å tenke for langt frem i tid, man må være tilstede når det gjelder. Dette har ført til at laget gikk ubeseiret gjennom høstsesongen, med seks seire, to uavgjorte og null tap.

Privat

Dermed kunne guttene feire kretsmesterskapet én runde før slutt, da Kvinesdal ble slått 1-4 borte, og avstanden til nr. 2 var fire poeng. Stillingen var 0-0 til pause, men det løsnet i 2. omgang etter hat-trick av Levi Eftevaag og et mål av Einar Perdomo Ferstad. 2. omgang ble en fest, og stemningen var naturligvis særdeles god etter kampslutt.

Dette er samme laget som tok 4. plass i Ove Helgesen Trophy, da med tre hospitanter på laget. Tilstedeværelsen, og hva man kan få til med å jobbe beinhardt for hverandre gikk på mange måter opp her, etter å blant annet å ha slått Brann og Fulham.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Det er lett å tenke at kretsmesterskapet avgjøres i de åtte kampene man spiller i høstsesongen, og det er jo i og for seg rett. Men det er den jobben spillerne har lagt ned fra første trening 4. januar og frem til i dag som er det utslagsgivende. Alle 19 spillere skal ha skryt for den jobben som har blitt lagt ned gjennom hele året.