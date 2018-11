Våg-seier mot Hundvåg

KRISTIANSAND: I lørdagens oppgjør mot Stavanger kom hjemmelaget Våg bakpå fra start i Karusshallen, men kom sterkere utover i omgangen og ledet 10-9 til pause. Kampen var helt jevn til 20-20, men mot slutten tilrev Stavanger seg et overtak de holdt kampen ut og vant 24-25.

I denne kampen spilte tre 16-åringer som er tatt ut til turnering i Spania 19.-25. november og landskamper mot Spania, Sverige og Portugal. Veriana Veliqi, Emma Lindal og Martine Kårigstad Andersen tilhører Vågs talentfulle 2002-årgang, og nå får trioen sine første landskamper for Norge.

Fakta: KAMPFAKTA Våg – Hundvåg 31 – 28 (16-14) Benedicte Udjus Linda Sløgedal 1 Mathilde Flo Hjetland 2 Desirée Sundtjønn 6 Merlinda Qorraj 9 Ida Kristine Munkejord Pedersen Karine Emilie Dahlum 4 Sanne Emilie Jahnsen Anna Thompson Vilde Benedicte Næss Andersen 2 Tuva Thorstad Lilleås Eila Mølnvik Tjøm Martine Kårigstad Andersen 5 Stine Elisabeth Solum 2 Våg – Stavanger 24 – 25 (10-9) Benedicte Udjus Aurora Wangberg Kvalnes Mathilde Flo Hjetland 2 Desirée Sundtjønn Merlinda Qorraj 8 Karine Emilie Dahlum 2 Sanne Emilie Jahnsen Vilde Benedicte Næss Andersen 2 Eila Mølnvik Tjøm Martine Kårigstad Andersen 7 Veriana Veliqi 1 June Smith Linda Sløgedal Stine Elisabeth Solum Emma Ingrid Linnea Lindal 2

Odd Ivar Hjetland

Vilde Næs Andersen (21) er en av tre spillere i Våg som er over 20 år. Resten er under 20, og flesteparten av spillerne er også under 18 år.

Vilde trives godt sammen med sine unge medspillere:

– Vi har mange talentfulle spillere her som bare blir bedre uke for uke. De ønsker både å bidra og lære og er seriøse og legger ned mye trening. En ulempe med å ha så mange unge er at vi mangler rutine i de jevne kampene og prestasjonene svinger på banen. Det merket vi f.eks. i kampen mot Stavanger. Det var et lag vi burde ha slått og vi var veldig skuffet etter den kampen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Odd Ivar Hjetland

Vågjentene ristet lørdagens tap av seg og startet forrykende mot Hundvåg i Karusshallen søndag. Allerede etter ni minuter var hjemmelaget foran med seks mål på 8-2. Laget ledet også 16-11 etter 24 minutter.

Vilde Næs Andersen forteller at etter den gode starten falt laget litt i kvalitet og slapp Hundvåg innpå seg.

– Vi fikk aldri ristet dem av oss, men heldigvis klarte vi å holde dem på en armlengdes avstand resten av kampen. Målvakt Benedicte Udjus var vanvittig god i denne kampen og hadde noen helt avgjørende redninger på slutten av kampen, sier Andersen.

Odd Ivar Hjetland

Våg vant kampen 31-28.

– Det var deilig å avslutte helgen med seier mot Hundvåg. Det fikk oss til å glemme det sure tapet på lørdag. Vi hadde mange gode perioder i kampen hvor vi spilte veldig godt i sammen med masse bevegelse, tempo og mange gode skudd. Det skal vi ta med oss og så skal vi fortsette å trene og øve sammen på lag på ting vi kan forbedre, sier Andersen.

Hun ser lyst på fortsettelsen:

– Jeg tror Våg vil utvikle seg og ta nye steg gjennom hele sesongen, både som lag og hver spiller individuelt. Jeg gleder meg til å være med på denne utviklingen og gleder meg til å ta flere poeng med denne fine gjengen.