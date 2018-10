Kristiansand-dansere med topplasseringer

SKEDSMO: Denne helg har flere sportsdansere fra Kristiansand Danseklubb deltatt i norgesserie 4 i Sandbekkhallen i Lillestrøm arrangert av NeRo Sportsdansere.

KDK-danseren Amalie Aune (som representerer NeRo sportsdanserklubb i konkurranse) og Lillestrøm-gutten Jens Kristian Auring vant klassen ungdom latin. Jens Kristian og Amalie fikk i tillegg andreplass i ungdom standard.

Paret deltok på sin første konkurranse etter kun tre ukers trening, og var meget godt fornøyd med sine plasseringer, Søndag deltok paret i Østlandsserien, hvor det primært er klubber og dansepar fra Østlandet som deltar. Her danset de både i ungdom og voksen klassen + Åpen klasse o/11 år (kun basic trinn) i ChaChaCha, totalt 9 runder. Her vant Jens Kristian og Amalie både standard og latin i ungdomsklassen, og fikk 2. plass i voksen standard og vant voksen latin. Helgens resultater ga dem to 1. plasser og to 2. plasser + 2. plass i Åpen klasse ChaChaCha.

Vetle Kleveland og Norunn Ringvoll fra Kristiansand Danseklubb ble nummer to i norgesseriens latin ungdom, nummer tre i standard ungdom og fjerdeplass i voksen standard. Det avr første gang duoen stilte i voksen elite standard, og de var svært fornøyde med fjerdeplassen. Paret representerte Norge i VM standard (ungdom) i Ungarn i september, og de ligger an til uttak til to nye VM før jul (latin og 10-dans). Her er solodansen i tango fra finalen:

Espen Jensen og Dina Høyem-Olsen fra KDK vant både standard og latin junior 1 konkurranseklasse.

Knut Harald Au og Marthe Lund Ramstad sikret seg en sjuendeplass i både voksen standard og voksen latin.

Vi gratulerer også Mikael Langdal Tørstad og Julia Kolecki som vant sin klasse junior 2 i både standard og latin.

Ole Thomas og Julie Bjerkås danset seg til andreplass u voksen standard og tredjeplass i voksen latin.

Konrad Kolecki og Maria With Christensen kom på sjetteplass 6 i sin klasse junior 1 rekruttering.

En god konkurransedag med flotte resultater. Fremover er det full fokus og hardtrening mot NM i 10-dans 17. november i Drammen.