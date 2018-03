Fra cricket til baseball

KRISTIANSAND: Muhammad Bilal (33) er fra Lahore i Pakistan og bor i Kristiansand, der han jobber med analyse av vindkraft. Han er utdannet elektroingeniør og flyttet til Norge i 2012 etter å ha blitt tilbudt en PhD-stilling i Tromsø basert på en masteroppgave han skrev om vindkraft. Siden flyttet han sørover til Kristiansand i vinter. Det har han ikke angret på.

- Kristiansand er en veldig fin by og jeg gleder meg til å være her om sommeren fordi jeg har hørt at byen skal være en skikkelig sommerby. Ellers kan det være litt ensomt her siden jeg ikke kjenner så mange, sier Bilal.

Baseball som fritidsaktivitet

Bilal har helt siden før han kom til Kristiansand vært på utkikk etter en hobby. I Pakistan er den største idretten cricket. Det er en idrett som Bilal har han spilt siden han kunne gå, derfor var det naturlig å fortsette med det. Men da han kom til Kristiansand fantes det ikke en cricketklubb der. Han valgte da å prøve den sporten som lignet mest, nemlig baseball.

Henrik Hanselmann

Cricket og baseball har mange likhetstrekk, der begge idretter er basert på at en person skal slå en liten ball med et balltre og løpe videre til neste plass som etter hvert gir poeng (“run”). Motstanderlaget er ute på banen og skal forsøke å få tak i ballen og få ut løperen (slagmannen).

Siden slåing også er en sentral del av cricket, er ofte cricketspillere flinke til å slå i baseball. Tidligere Suns-spiller Joshua Bates hadde også bakgrunn fra cricket og var en god slagmann.

- Det jeg liker best med baseball er det å slå ballen. Jeg gleder meg til å kunne trene utendørs og se hvor langt jeg kan slå en baseball, sier Bilal.

Har blitt tatt godt imot i klubben

Akkurat nå trener Kristiansand Suns innendørs og har 4. mars åpen dag for nye spillere i Odderøyhallen i Kristiansand klokka 14. Da er det fritt frem for gamle cricketspillere, håndballspillere eller hvem som helst som har lyst til å prøve ut baseball. Etter påske kommer laget til å trene utendørs på baseballbanen på Dønnestad på Tveit. Da blir det spennende å se hvordan Bilal kommer til å gjøre det. Han synes han er blitt tatt godt i mot i klubben.

Se video av Bilal slå på trening her:

– Treningene virker profesjonelle og klubben er veldig åpen for nye spillere. Atmosfæren er også veldig vennskapelig og de oppmuntrer alltid de nye spillerne.

Trener i Suns, Andrew Fox, er også veldig fornøyd med cricketspilleren

– Bilal har vært veldig bra på treningene. Han er flink til å kaste og slår også veldig bra, noe som han har fra cricket. Han er svært atletisk og må bare lære seg litt mer om reglene i baseball så kommer han forhåpentlig til å være en spiller som kan spille både på første- og andrelaget.

Henrik Hanselmann

