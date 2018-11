ØIF Arendal trygt videre i Europa

ØIF er videre i Challenge Cup, med solide 68-53 sammenlagt. Men sluttsekundene er ikke på ØIFs side så langt i sesongen.

Siden seieren over Kolstad i sluttsekundene for noen uker siden, har ØIF Arendal tapt en seriekamp, en semifinale i cup og nå mistet en seier i en europacupkamp i sluttsekundene.

Kampen mot Göztepe endte 28-28.

Fakta: kampfakta Göztepe – ØIF Arendal 28-28 (14-15) Bornova Atatürk Sports Kompleks ØIF Arendal: Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen – Josip Vidovic 2, Martin Lindell, André Lindboe 5, Sondre Paulsen 4, Nökkvi Dan Ellidason 3, Eirik Heia Pedersen 4, Laurits Mo Rannekleiv, Olaf Richter Hoffstad 1, Jesper Munk 1, Maximilian Jonsson 4, Sander Løvlie Simonsen 4. Dommere: Yann Carmaux, Julien Mursch, Frankrike Utvisninger: Begge lag 5×2 min.

Selv om vertene fra Izmir lå et mål foran helt i starten av kampen, slo ØIF tilbake hver gang og hadde god uttelling på angrepene.

På 3-3 var det slutt med at lagene lå side om side. Da dro ØIF fra til 7–3, uten at tyrkerne klarte å svare. Göztepe tok seg så mye sammen at de kom opp i ryggen igjen, bare et mål bak til stillingen 7-6 til ØIF. Stillingen var 8-7 da Marinko Kurtovic ba om time out etter knapt 13 minutter. Like etter kom utligningen til 8-8.

Det var langt fra det flotte spillet og det tempoet som nær 1500 tilskuere i Sør Amfi fikk se sist helg. Etter å ha gjort få feil i starten av kampen, kom feilene litt tettere utover i omgangen for ØIF, som hadde 15 mål å gå på foran oppgjøret i Bornova Atatürk Sports Kompleks.

Etter å ha fått Göztepe opp på siden, dro ØIF ifra igjen. Men de klarte aldri å få mer enn tre måls forsprang. Etter 24 minutter var det 13-10, men frem mot pausen klarte Göztepe å hente inn to av målene, slik at det ved halvtid sto 15-14 til ØIF.

ØIF startet kampen med Maximilian Jonsson som høyreback og Olaf Richter Hoffstad på venstrekanten. I første omgang var André Lindboe kun innpå for å sette to straffekast. Det gjorde han feilfritt.

Etter fem minutter av andre omgang hadde ikke ØIF ennå klart å rykke fra, men da ti minutter var gått – til tross for en del miss – hadde ØIF skaffet seg firemålsledelse for første gang i kampen. I samme periode hadde også ØIF tvunget tyrkerne til å begå handlinger som ga hjemmelaget to tominuttere.

Da sto det 20-16, men det var ingen grunn til å føle seg trygg på seier for ØIF.

For etter 44 minutter fikk både Laurits Mo Rannekleiv og en av de tyrkiske spillerne en tominutter på grunn av tumulter inne på streken. Da ledet ØIF 21-18, men i løpet av perioden med fem mot fem, så scoret tyrkerne to ganger i åpent ØIF-mål, etter at ØIF hadde rotet vekk ballen i angrep.

Ti minutter før slutt hadde ØIF en tremålsledelse, 24-21. Kampen så ut til å være under kontroll.

Men den gang ei, for tyrkerne ville vise seg frem i egen lekegrind. Selv om ØIF var foran, så kom Göztepe tilbake hver gang. ØIF-spillerne rotet og misset i angrep. Da hjalp det lite hver gang André Bergsholm Kristensen fikk registrert en redning.

Med fem minutter igjen ledet ØIF 26-24, men de fem siste minuttene fortsatte rotet offensivt. Vertene fikk utligne i åpent mål til 26-26 og slapp ikke taket i ØIF.

Eirik Heia Pedersen så ut til å ha sikret ØIF seieren med sin 28-27-scoring, men to sekunder før slutt – på frikast – utlignet Göztepe og jublet som de hadde vunnet Meterligaen. Alle skuddbommene kostet ØIF seieren.

Likevel er ØIF trygt videre til neste runde med 68-53 sammenlagt.