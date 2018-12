Jeg har lenge vist at jeg er sterk i benkepress, men det var først for to år siden, da jeg løftet 210 i benkpress på trening, at jeg bestemte meg for å melde meg på et NM. Treningskameraten min fortalte meg at det var 7,5kg over daværende norgesrekord. Jeg var imidlertid to uker for seint ute med påmeldingen.

I år var kvalifiserte meg i grei tid før NM. Jeg har fulgt treningsprogrammet mitt så å si 100 prosent. Jeg slet litt med skulderen et par uker før NM, som førte til at jeg måtte holde noe igjen i oppkjøringen. På selve konkurransedagen varmet jeg opp litt ekstra, spesielt støttemusklene i skulderpartiet før jeg startet.

Jeg var nøye med å ikke spise for mye før innveiingen, men skulle definitivt ha inntatt mer næring i etterpåklokskapens ånd. Jeg veide nemlig inn som den letteste i min vektklasse – tre kilo under maksvekten 93 kilo. Etter innveiingen rakk jeg bare en liten lapskaustallerken og et sjokoladestykke før stevnestart, som i tillegg skulle bli 30 minutter forsinket.

Vi hadde tre løft hver og jeg åpnet hardest av alle i min klasse med et løft på175 kilo. I det andre løftet økte jeg til 180 kilo, og det føltes såpas stungt at jeg trodde at jeg ikke hadde mer å gi. I siste omgang løftet min hardeste motstander 182,5 kilo og da psyket jeg meg maksimalt opp til å klare 187,5 kilo. Det gikk akkurat, og en ekstra bonus var at det også er kvalifikasjonskravet til VM i benkpress.